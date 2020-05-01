Стартовал интерактивный веб-сериал от создателей «Всё сложно»

С 1 мая интерактивный веб-сериал «#Кто_ты», над которыми работали создатели ленты «Всё Сложно»Антон Уткин и Ната Покровская, будет доступен для бесплатного онлайн-просмотра. В серии непростых ситуаций зрители не только смогут сделать выбор за героев, но и узнают, как защитить себя и свою свободу, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба #Кто_ты
В основе сюжета лежит история юной идеалистки, дочери высокопоставленного чиновника Нины (Вера Колесникова), живущей в Лондоне. Она возвращается на родину, узнав, что ее подругу Вету обвиняют в экстремизме за участие в профеминистской акции. Нина сталкивается с реалиями жизни современной России, заводит новых друзей и влюбляется. Роман (Роман Евдокимов) — простой парень, начинающий рэпер, выросший на улицах. Он, как и Нина, борется за правду, только прямо противоположными методами, используя не закон, а силу. Именно зрителю будет предложена возможность восстановить справедливость, а заодно определить финал романтической истории Нины и Романа. Режиссер Ната Покровская отметила, что «в отличие от «Всё сложно», здесь нет правильных и неправильных ответов, историю можно пройти разными путями».
Режиссеры придумали сюжет за год до того, как началось протестное лето 2019-го, будто предугадывая события. Не менее, а может, и более актуальной стала повестка домашнего насилия, которая является еще одной темой сериала. В ленте также прозвучит музыка современных исполнителей – «Аигел», Padillion, «Дайте Танк (!)», «Тараканы!» и «Наадя».
фото: Пресс-служба #Кто_ты
«У современных людей, особенно молодых людей, в «чёрном зеркале» вся жизнь — и куча эмоций тоже заземляется туда, в девайс. Испытывать обычные живые эмоции полтора-два часа подряд, переживая за героев на киноэкране, становится сложно — их слишком много. Хочется достать чатик и потыкать в него. Ровно эту возможность мы и даем в интерактивном кино: останавливаем просмотр и предлагаем зрителю самостоятельно решить судьбу героев. Похожим образом работают и компьютерные игры: они дают возможность что-то сделать», — рассказывает Антон Уткин о выборе интерактивного формата для проекта.