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Марина Коняшкина поборется за «Родительское право»

1 мая
2020 год

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1 мая 2020
11 мая на «России 1» стартует сериал «Родительское право» с Мариной Коняшкиной и Александром Давыдовым в главных роолях. Режиссером драмы выступил Николай Борц, сообщает пресс-служба телеканала.

Марина Коняшкина поборется за «Родительское право»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету у провинциальной студентки и будущего дизайнера одежды Лены (Марина Коняшкина) начинается роман с сыном строительного магната Стасом (Александр Давыдов). Для девушки это первое чувство, а вот молодой человек не планирует ничего серьезного. Но когда Лена узнает, что беременна, отец семейства Юдиных Михаил Юрьевич (Игорь Филиппов) настаивает на свадьбе. Однако счастье длится недолго. Любимый свекор пытается лишить молодую мать родительских прав, да и как можно доверить ребенка женщине, которую обвиняют в убийстве? Освободившись из тюрьмы, Лена решает начать новую жизнь и отстоять право на любовь дочери.

«Мы снимали в реальной Можайской женской колонии и провели там два дня. У нас осматривали сумки, нам запрещено было покидать вагончики и гримёрные. Мы были в адском напряжении, нас пугали, что там сидят буйные. Но эти съемки дали мне колоссальный опыт! У меня изменилось отношение к жизни в целом. Я разговорилась там с одной заключённой. Её звали Сима, ей было около 19 лет. В ней не было ни грамма злобы, ни желания мести, а только мечта обнять своих родителей. И эту роль я внутреннее посвятила Симе», – рассказала Марина Коняшкина о непростом съемочном процессе.

Помимо Коняшкиной и Давыдова в ленте сыграли Алексей Демидов, Татьяна Храмова, Петр Баранчеев, Юлия Пивень, Людмила Титова, Сергей Барковский и другие.
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Россия-1
персоны
Пётр БаранчеевСергей БарковскийНиколай БорцАлександр Давыдов (IV)Алексей ДемидовМарина КоняшкинаЮлия ПивеньЛюдмила ТитоваИгорь ФилипповТатьяна Храмова (II)
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