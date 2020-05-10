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Наталье Бондарчук исполнилось 70 лет

10 мая
2020 год

Новости кино >>
10 мая 2020
Сегодня, 10 мая, актриса, режиссер и сценарист Наталья Бондарчук отмечает юбилей. Ей исполнилось 70 лет.

Наталье Бондарчук исполнилось 70 лет
фото: m.lv.sputniknews.ru

Наталья Бондарчук родилась в 1950 году в Москве, в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой. Ее родители расстались, когда девочке было 8 лет. С отцом она встретилась, будучи уже взрослой девушкой. Тогда же познакомилась с братом Федором Бондарчуком и сестрой Еленой. О сцене Наталья мечтала с детства. После школы она стала студенткой актерского факультета ВГИКа, попав в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Затем, в 1975 году, девушка окончила режиссерский факультет у тех же мастеров. Еще будучи студенткой, она дебютировала в 1969-м в эпизоде фильма «У озера», затем снялась в картинах «Сердце России», «Нам некогда ждать», «Пришел солдат с фронта», «Ты и я».

Большой успех Наталье Бондарчук принесла лента Андрея Тарковского «Солярис», вышедшая на экраны в 1972-м. Росту популярности также способствовала роль госпожи де Реналь в телеэкранизации романа Стендаля «Красное и черное». Среди ярких актерских работ Натальи Бондарчук – фильмы «Исполнение желаний», «Небо со мной», «Звезда пленительного счастья», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Лермонтов».

Наталье Бондарчук исполнилось 70 лет
фото: kinoistoria.ru

В качестве режиссера и сценариста Бондарчук дебютировала в 1975-м новеллой «Бессчастная Матрена» в киноальманахе «Пошехонская старина». Затем ею были сняты картины «Детство Бемби» и «Юность Бемби», где сыграли ее сын Иван Бурляев и мама Инна Макарова. В 2000-х годах Бондарчук поставила фильмы «Мой дух к Юрзуфу прилетел...», «Любовь и правда Федора Тютчева», «Пушкин: последняя дуэль», сериал «Одна любовь души моей». Почти во всех своих фильмах она выступила как автор сценария и исполнительница главной роли. Она также сняла исторический фильм «Гоголь. Ближайший» и документальную ленту «И вечностью наполнен миг…» о своем отце. Среди работ Натальи Бондарчук последних лет – сказки «Тайна Снежной Королевы» и «Красная шапочка. Онлайн».
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фильмы
В начале славных делГоголь. БлижайшийДетство БембиЗвезда пленительного счастьяИ вечностью наполнен миг...Исполнение желанийКрасная шапочка. ОнлайнКрасное и чёрноеЛермонтовЛюбовь и правда Фёдора ТютчеваМой дух к Юрзуфу прилетел...Нам некогда ждатьНебо со мнойОдна любовь души моейПошехонская старина (киноальманах)Пришёл солдат с фронтаПушкин: последняя дуэльСердце РоссииСолярисТайна Снежной КоролевыТы и яУ озераЮность БембиЮность Петра

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