Наталье Бондарчук исполнилось 70 лет

Сегодня, 10 мая
, актриса, режиссер и сценарист Наталья Бондарчук
отмечает юбилей. Ей исполнилось 70 лет.
фото: m.lv.sputniknews.ru
Наталья Бондарчук родилась в 1950 году в Москве, в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука
и актрисы Инны Макаровой
. Ее родители расстались, когда девочке было 8 лет. С отцом она встретилась, будучи уже взрослой девушкой. Тогда же познакомилась с братом Федором Бондарчуком
и сестрой Еленой
. О сцене Наталья мечтала с детства. После школы она стала студенткой актерского факультета ВГИКа, попав в мастерскую Сергея Герасимова
и Тамары Макаровой
. Затем, в 1975 году, девушка окончила режиссерский факультет у тех же мастеров. Еще будучи студенткой, она дебютировала в 1969-м в эпизоде фильма «У озера»
, затем снялась в картинах «Сердце России»
, «Нам некогда ждать»
, «Пришел солдат с фронта»
, «Ты и я»
.
Большой успех Наталье Бондарчук принесла лента Андрея Тарковского «Солярис»
, вышедшая на экраны в 1972-м. Росту популярности также способствовала роль госпожи де Реналь в телеэкранизации романа Стендаля «Красное и черное»
. Среди ярких актерских работ Натальи Бондарчук – фильмы «Исполнение желаний»
, «Небо со мной»
, «Звезда пленительного счастья»
, «В начале славных дел»
, «Юность Петра»
, «Лермонтов»
.
фото: kinoistoria.ru
В качестве режиссера и сценариста Бондарчук дебютировала в 1975-м новеллой «Бессчастная Матрена»
в киноальманахе «Пошехонская старина»
. Затем ею были сняты картины «Детство Бемби»
и «Юность Бемби»
, где сыграли ее сын Иван Бурляев
и мама Инна Макарова. В 2000-х годах Бондарчук поставила фильмы «Мой дух к Юрзуфу прилетел...»
, «Любовь и правда Федора Тютчева»
, «Пушкин: последняя дуэль»
, сериал «Одна любовь души моей»
. Почти во всех своих фильмах она выступила как автор сценария и исполнительница главной роли. Она также сняла исторический фильм «Гоголь. Ближайший»
и документальную ленту «И вечностью наполнен миг…»
о своем отце. Среди работ Натальи Бондарчук последних лет – сказки «Тайна Снежной Королевы»
и «Красная шапочка. Онлайн»
.