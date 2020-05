фото: hollywoodreporter.com

Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли исполнит главную роль в постапокалиптическом триллере Шона Леви «Ночь в музее» ) под названием «Темные времена Великой хартии вольностей» (Dark Days at the Magna Carta), сообщает The Hollywood Reporter Детали сюжета пока держатся в секрете. Фильм расскажет о женщине, которая сделает все возможное, чтобы выжить во время страшной катастрофы и спасти свою семью. Несмотря на то, что история никак не связана с мировым заражением, пандемия косвенно повлияла на атмосферу самой ленты.Сценарий для будущего фильма пишет начинающий автор, ранее работавший над «Ведьмаком» . Лайвли также выступит в качестве продюсера проекта, а его производством займется Netflix.