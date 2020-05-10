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«Золотой глобус» объявил о новых правилах подачи заявок для иностранных фильмов

10 мая
2020 год

Новости кино >>
10 мая 2020
Голливудская ассоциация зарубежной прессы (HFPA) объявила о новых правилах подачи заявок для иностранных фильмов, претендующих на «Золотой глобус» в условиях пандемии. Требования опубликованы на официальном сайте ассоциации.

«Золотой глобус» объявил о новых правилах подачи заявок для иностранных фильмов
фото: .goldenglobes.com

Временно отменено правило, согласно которому все ленты должны быть показаны в кинотеатрах страны, где они были произведены, с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года. Претендовать на престижную награду теперь смогут картины, релиз которых состоялся после 15 марта на телевидении или онлайн. Это требование будет отменено в день, назначенный ассоциацией, как только откроются кинотеатры по всему миру.

Кроме того, изменения коснулись и процедуры голосования из-за невозможности организовать официальный показ работ для всех членов ассоциации, имеющих право голоса, в Лос-Анджелесе. В установленный день дистрибьюторы могут просто предоставить ссылку на просмотр или копию фильма на DVD-диске, чтобы члены жюри смогли увидеть его дома. Новое правило также вступает в силу с 15 марта. Раннее ассоциация объявила об аналогичных требованиях ко всем англоязычным кинолентам.
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