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«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм онлайн

10 мая
2020 год

Новости кино >>
10 мая 2020
«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада» на Youtube-канале, сообщает пресс-служба киностудии.

«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм онлайн
фото: Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Приключенческая лента создана по одноименной детской книге российской писательницы Елены Никитиной. Тринадцатиминутный мультфильм будет интересен детям в возрасте от 4 до 12 лет. Это первый короткометражный 3D-релиз киностудии, который по уровню технического исполнения соответствует современным высокотехнологичным мультфильмам. В настоящее время картина также транслируется на телеканале МУЛЬТ.

«Наш новый 3D-мультфильм об обаятельном Хомячке Фроше – во многом для нас экспериментальный проект. Увлекательная приключенческая история с элементами детского детектива должна захватить внимание зрителей. Теплый, насыщенный деталями мир, оригинальные симпатичные персонажи и тщательная проработка фактур и анимации, надеюсь, будет отмечена нашей аудиторией», – рассказала генпродюсер киностудии Юлия Осетинская.
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