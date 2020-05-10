«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм онлайн

Приключенческая лента создана по одноименной детской книге российской писательницы Елены Никитиной. Тринадцатиминутный мультфильм будет интересен детям в возрасте от 4 до 12 лет. Это первый короткометражный 3D-релиз киностудии, который по уровню технического исполнения соответствует современным высокотехнологичным мультфильмам. В настоящее время картина также транслируется на телеканале МУЛЬТ.
«Наш новый 3D-мультфильм об обаятельном Хомячке Фроше – во многом для нас экспериментальный проект. Увлекательная приключенческая история с элементами детского детектива должна захватить внимание зрителей. Теплый, насыщенный деталями мир, оригинальные симпатичные персонажи и тщательная проработка фактур и анимации, надеюсь, будет отмечена нашей аудиторией», – рассказала генпродюсер киностудии Юлия Осетинская.