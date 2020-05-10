Роспотребнадзор предоставил рекомендации для возобновления съемочного процесса

анонс

«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм онлайн

10 мая

«Золотой глобус» объявил о новых правилах подачи заявок для иностранных фильмов

Претендовать на награду смогут ленты, не вышедшие в кинотеатральный прокат.