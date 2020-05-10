Роспотребнадзор предоставил рекомендации для возобновления съемочного процесса

Роспотребнадзор рассмотрел обращение Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) о возобновлении съемок с учетом профилактики коронавруса и предоставил свои рекомендации. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на документ, подписанный руководителем ведомства Анной Поповой.
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Прежде всего, решение о проведении съемок будет зависеть от высших органов тех или иных субъектов РФ. В числе непосредственных рекомендаций – обязательное ежедневное измерение температуры сотрудников перед началом и в течение рабочей смены. За двое суток до начала съемок следует провести лабораторное обследование всех участников на COVID-19. На киноплощадке и в местах общего пользования должны быть антисептики и дезинфицирующие салфетки. Как на площадке, так и вне ее всем следует быть в масках, которые впоследствии должны утилизироваться.
Также введено ограничение контактов между коллективами, не связанными общими задачами. Предлагается прибывание работников различных цехов на съемочную площадку по очереди на закрепленном за ними транспорте. Если сцена снимается в небольшом пространстве, то там могут присутствовать только непосредственные участники процесса. Плейбек по возможности должен находиться вне съемочного помещения. А работу с массовкой рекомендуется перенести на время после карантина.
Регламентированы и размеры площадки: в немеблированном помещении на одного человека приходится 4 квадратных метра, в меблированном – 6. Отдельно прописаны пункты о необходимости проведения ежедневной влажной уборки. По новым правилам гримерные места должны быть расположены на расстоянии полутора-двух метров друг от друга, а все средства использованы только для одного актера. Костюмерные также должны обладать достаточной площадью для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, изменится организации питания: все блюда будут доставлять в индивидуальной упаковке.