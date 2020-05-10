Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роспотребнадзор предоставил рекомендации для возобновления съемочного процесса

10 мая
2020 год

Новости кино >>
10 мая 2020
Роспотребнадзор рассмотрел обращение Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) о возобновлении съемок с учетом профилактики коронавруса и предоставил свои рекомендации. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на документ, подписанный руководителем ведомства Анной Поповой.

Роспотребнадзор предоставил рекомендации для возобновления съемочного процесса
фото: yandex.ru

Прежде всего, решение о проведении съемок будет зависеть от высших органов тех или иных субъектов РФ. В числе непосредственных рекомендаций – обязательное ежедневное измерение температуры сотрудников перед началом и в течение рабочей смены. За двое суток до начала съемок следует провести лабораторное обследование всех участников на COVID-19. На киноплощадке и в местах общего пользования должны быть антисептики и дезинфицирующие салфетки. Как на площадке, так и вне ее всем следует быть в масках, которые впоследствии должны утилизироваться.

Также введено ограничение контактов между коллективами, не связанными общими задачами. Предлагается прибывание работников различных цехов на съемочную площадку по очереди на закрепленном за ними транспорте. Если сцена снимается в небольшом пространстве, то там могут присутствовать только непосредственные участники процесса. Плейбек по возможности должен находиться вне съемочного помещения. А работу с массовкой рекомендуется перенести на время после карантина.

Регламентированы и размеры площадки: в немеблированном помещении на одного человека приходится 4 квадратных метра, в меблированном – 6. Отдельно прописаны пункты о необходимости проведения ежедневной влажной уборки. По новым правилам гримерные места должны быть расположены на расстоянии полутора-двух метров друг от друга, а все средства использованы только для одного актера. Костюмерные также должны обладать достаточной площадью для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, изменится организации питания: все блюда будут доставлять в индивидуальной упаковке.
версия для печати
Ссылки по теме
Ассоциация продюсеров кино и телевидения попросила поддержки у государства
Ассоциация владельцев кинотеатров из-за коронавируса попросила поддержки у государства
Поиск по меткам
коронавирус

анонс

Яма

Скорбим

Наталья Оленина
6 мая ушла из жизни актриса Наталья Оленина.
Татьяна Паркина
6 мая ушла из жизни актриса Татьяна Паркина.

День рождения >>

Леонид Бакштаев
Наталья Бондарчук
Наталья Высочанская
Хашим Гадоев
Ирина Егорова (II)
Ольга Лысенко
Андрей Савостьянов
Владимир Татосов
Елена Тяпкина
Одетт Аннэйбл
Фред Астер
Марина Влади
Анна Максвелл Мартин
Мари-Франс Пизье
Артур Понтек
Джина Филипс
все родившиеся 10 мая >>

Афиша кино >>

Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Найти Анну Франк
драма, исторический фильм
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2020
Приключения котёнка Пелле
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен