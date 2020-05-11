Эмили Блант и Дуэйн Джонсон обретут суперсилу в «Тяжёлой ноше»

Эмили Блант
и Дуэйну Джонсону
так понравилось работать дуэтом на съёмках приключенческой комедии «Круиз по джунглям
», что они решили вновь сыграть вместе в ещё одном фильме. Согласно THR
, актёры предстанут перед зрителями в адаптации комикса 90-х «Тяжёлая ноша
» (Ball and Chain).
Это будет история супружеской пары, находящейся на грани развода. Но в результате падения метеорита у них появляются суперспособности, и супругам приходится объединиться, поскольку поодиночке они способны разрушить всё и вся.
За сценарий будущей ленты отвечает Эмили В. Гордон
(«Любовь — болезнь
»). Продюсерами выступят Блант, Джонсон, Кевин Мишер
, Дэни
и Хирам Гарсиа
. Проектом заинтересовались крупные студии и Netflix.
Комикс, повествующий о супергероях в духе «Мистера и миссис Смит
», дважды пытались экранизировать. Последним за адаптацию в 2010-м брался Syfy, но до реализации дело не дошло.