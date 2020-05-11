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Эмили Блант и Дуэйн Джонсон обретут суперсилу в «Тяжёлой ноше»

11 мая
2020 год

Новости кино >>
11 мая 2020
Эмили Блант и Дуэйну Джонсону так понравилось работать дуэтом на съёмках приключенческой комедии «Круиз по джунглям», что они решили вновь сыграть вместе в ещё одном фильме. Согласно THR, актёры предстанут перед зрителями в адаптации комикса 90-х «Тяжёлая ноша» (Ball and Chain).

Это будет история супружеской пары, находящейся на грани развода. Но в результате падения метеорита у них появляются суперспособности, и супругам приходится объединиться, поскольку поодиночке они способны разрушить всё и вся.


За сценарий будущей ленты отвечает Эмили В. ГордонЛюбовь — болезнь»). Продюсерами выступят Блант, Джонсон, Кевин Мишер, Дэни и Хирам Гарсиа. Проектом заинтересовались крупные студии и Netflix.

Комикс, повествующий о супергероях в духе «Мистера и миссис Смит», дважды пытались экранизировать. Последним за адаптацию в 2010-м брался Syfy, но до реализации дело не дошло.
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Эмили Блант и Дуэйн Джонсон обретут суперсилу в «Тяжёлой ноше» фотографии
Эмили Блант и Дуэйн Джонсон обретут суперсилу в «Тяжёлой ноше» фотографии
Эмили Блант и Дуэйн Джонсон обретут суперсилу в «Тяжёлой ноше» фотографии
Эмили Блант и Дуэйн Джонсон обретут суперсилу в «Тяжёлой ноше» фотографии
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