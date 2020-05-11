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Каннский кинофестиваль отменили в 2020 году из-за пандемии

11 мая
2020 год

Новости кино >>
11 мая 2020
73-й Каннский международный кинофестиваль не состоится в 2020-м из-за ситуации с коронавирусом. Вместо этого организаторы смотра в начале июня опубликуют программу отобранных для показа фильмов. Об этом рассказал в интервью британскому сайту киноновостей Screen International гендиректор фестиваля Тьерри Фремо.

Тьерри Фремо
фото: screendaily.com

По его словам, «при нынешних обстоятельствах привычные Канны представить трудно. Но мы готовим нечто другое. Мы работаем над списком фильмов, которые должны были участвовать в 73-м смотре. Объявим его в начале июня. Все эти фильмы запланированы к выходу на киноэкраны до весны 2021 года. Обычного формата и деления на "Основной конкурс", "Особый взгляд", "Вне конкурса" не предвидится… Но в наших сердцах мы хотим поддержать те фильмы, которые увидели сами и полюбили».

Из-за отмены собственных мероприятий Канны собираются сотрудничать с киносмотрами в Торонто, Довиле, Лионе, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и Пусане. Зрителей ожидают отдельные дни или подборки фильмов, основанные на планировавшейся на 2020-й программе Каннского фестиваля.

Ранее сообщалось, что киносмотр вместо традиционного мая может состояться в конце июня или начале июля текущего года. В конце апреля стало известно об участии Канн в онлайн-фестивале кино «Мы едины: глобальный кинофестиваль» (We Are One: A Global Film Festival), который объединит многие престижные фестивали.
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