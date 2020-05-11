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Темуэра Моррисон вернулся во вселенную «Звёздных войн»

11 мая
2020 год

Новости кино >>
11 мая 2020
Темуэру Моррисона, запомнившегося зрителям по роли Джанго Фетта во втором и третьем эпизодах «Звёздных войн», можно будет увидеть во втором сезоне «Мандалорца» в образе Бобы Фетта, клона Джанго. В оригинальной трилогии эту роль исполнял Джереми Буллок, уточняет THR.

Роль у Моррисона небольшая, но важная для культовой вселенной. К тому же его персонажа зрители заметили ещё в пятой серии первого сезона возле тела Феннек Шанд (Минг-На), однако только теперь фанатскую теорию официально подтвердили.


Премьера продолжения ожидается этой осенью. Сериал расскажет о новых странствиях одинокого стрелка-мандалорца. К своим ролям вернутся Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито и другие актёры, а Роcарио Доусон, Майкл Бин и Билл Бёрр сыграют впервые. Известно также, что в создании второго сезона принял участие Роберт Родригес.

Работа над новыми эпизодами началась через два дня после премьеры шоу, которая состоялась 12 ноября 2019-го на стриминговой платформе Disney+, в день её запуска. Сейчас на ранней стадии разработки находится третий сезон. Его сценарий снова напишет Джон Фавро.
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Майкл БинДжереми БуллокРосарио ДоусонДжина КараноТемуэра МоррисонПедро ПаскальРоберт РодригесДжон ФавроДжанкарло Эспозито
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Темуэра Моррисон вернулся во вселенную «Звёздных войн» фотографии
Темуэра Моррисон вернулся во вселенную «Звёздных войн» фотографии
Темуэра Моррисон вернулся во вселенную «Звёздных войн» фотографии
Темуэра Моррисон вернулся во вселенную «Звёздных войн» фотографии
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