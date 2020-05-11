Темуэра Моррисон вернулся во вселенную «Звёздных войн»

Темуэру Моррисона
, запомнившегося зрителям по роли Джанго Фетта во втором и третьем эпизодах «Звёздных войн
», можно будет увидеть во втором сезоне «Мандалорца
» в образе Бобы Фетта, клона Джанго. В оригинальной трилогии эту роль исполнял Джереми Буллок
, уточняет THR
.
Роль у Моррисона небольшая, но важная для культовой вселенной. К тому же его персонажа зрители заметили ещё в пятой серии первого сезона возле тела Феннек Шанд (Минг-На
), однако только теперь фанатскую теорию официально подтвердили.
Премьера продолжения ожидается этой осенью. Сериал расскажет о новых странствиях одинокого стрелка-мандалорца. К своим ролям вернутся Педро Паскаль
, Джина Карано
, Джанкарло Эспозито
и другие актёры, а Роcарио Доусон
, Майкл Бин
и Билл Бёрр
сыграют впервые. Известно также, что в создании второго сезона принял участие Роберт Родригес
.
Работа над новыми эпизодами началась через два дня после премьеры шоу, которая состоялась 12 ноября 2019-го на стриминговой платформе Disney+, в день её запуска. Сейчас на ранней стадии разработки находится третий сезон. Его сценарий снова напишет Джон Фавро
.