Дэвид Эйр адаптирует для Netflix детектив Харлана Кобена «Шесть лет»

ревью

Режиссёр сам напишет сценарий и выступит продюсером фильма.

Ролики фильмов

«Артур и Мерлин: Рыцари Камелота»

Артур вместе с верными рыцарями Круглого стола борется за свое королевство, которое у него отобрал его собственный сын.