Дэвид Эйр адаптирует для Netflix детектив Харлана Кобена «Шесть лет»

Дэвид Эйр
займёт режиссёрское кресло адаптации детектива Харлана Кобена
«Шесть лет
» (Six Years), задуманной Netflix, уверяет Deadline
.
Сюжет бестселлера 2018 года сосредоточен на профессоре Джейке Фишере, расставшемся шесть лет назад с женой Натали. За это время она вышла замуж за другого и, казалось бы, обрела счастье. Всё меняется, когда Джейк узнаёт, что Натали овдовела. Он решает прийти на похороны, где вместо своей бывшей видит совершенно незнакомую женщину. Теперь ему предстоит разыскать настоящую Натали и выяснить, что произошло на самом деле.
Эйр, помимо режиссуры, сам напишет сценарий и выступит продюсером триллера. К съёмкам он приступит после завершения самоизоляции, а пока что завершает работу над криминальной драмой «Выбивая долги
» с Шайей ЛаБафом
. Ранее стало известно
, что сиквел «Яркости
» вместо него снимет Луи Летерье
.
Это уже не первая экранизация произведений популярного автора. В 2006-м Гийом Кане
адаптировал его роман «Не говори никому
». А Netflix перенёс на малый экран «Омут
» с Майклом С. Холлом
и «Незнакомку
» с Ричардом Армитейджем
.