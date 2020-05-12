Premier Studios возьмётся за производство неигрового кино

Premier Studios запустила документальный акселератор, целью которого является сбор реальных историй о событиях, людях и судьбах для запуска в производство новых документальных фильмов и сериалов. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.
фото: пресс-служба кинокомпании Premier Studios
«Мы уже некоторое время обдумывали, как правильно интегрировать документальное направление в линейку фильмов и сериалов нашей кинокомпании, – говорит один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович. – На первый взгляд, в России неигровое кино локализовано на ТВ в основном в жанре докудрамы – истории нераскрытых криминальных дел, детективные события, хроники жизни российских маньяков и убийц. Но в последние несколько лет мы видим, что появились новые авторы, которые научились не менее увлекательно рассказывать истории о малом бизнесе, о героях современности, о фантастических профессиях будущего. И мы ищем именно таких – исследователей окружающего мира, способных глубоко раскрыть героев и выстроить драматургию. Поэтому формат бизнес-акселератора идей кажется логичным первым шагом, тем более что в прошлом году в тестовом режиме мы уже делали что-то подобное для веб-сериалов и были довольны как процессом, так и результатом».
«Документальный акселератор» пройдёт в три этапа: питчинг идей, разработка сценария и съёмки пилота. Весь процесс будут сопровождать опытные кураторы – оператор, режиссёр Павел Костомаров и сценарист, генеральный директор компании «Амурские волны» Александр Уржанов.
фото: Павел Костомаров / Александр Уржанов
«Полгода назад даже главные люди в индустрии мало верили в документальное кино, ссылаясь на то, что его в России плохо делают. На самом деле его делают не плохо, а очень-очень мало, но при этом на любой вкус: от хардкорного киноподхода до самого попсового телевизионного. Жанру нужно было несколько лет, чтобы стать мейнстримом – но коронакризис ещё ускорит этот процесс, и годом взрыва интереса к русскому доку станет уже 2020-й, – считает Уржанов. – Я буду курировать жанр true crime – золотой стандарт для всех международных стримингов. Потому что для начинающего документалиста нет более пластичной и удобной драматургии, чем детективная. Потому что люди совершают преступления и понимая, почему они это делают, мы начинаем больше понимать про себя как общество. И про себя как людей. Мы в студии «Амурские волны» верим, что обычные люди круче актёров, непредсказуемость круче сценария, риск круче аккуратных раскадровок, а самая фантастическая вселенная – наша с вами. Я хочу, чтобы через год участники проекта или работали с нами, или конкурировали с нами — и от того, и от другого всем будет хорошо».
Стать участником «Документального акселератора» могут все желающие с готовой идеей для неигрового фильма. Отправлять идеи можно по адресу Agudkova@tv3.ru с пометкой «Документальный акселератор» до 10 июня включительно. По словам организатора Анны Гудковой, питчинг состоится онлайн в середине июня, а в сентябре пройдёт «показ всех снятых пилотов».