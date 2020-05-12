Российские онлайн-кинотеатры просят провайдеров не снижать качество

Ассоциация «Интернет-видео»
отправила письмо в Минкомсвязь, в котором предложила обязать провайдеров и операторов связи не ограничивать трафик легальный российских онлайн-кинотеатров даже при возникновении повышенной нагрузки на сети. Как уточняет «Коммерсантъ
», в ассоциацию входят онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Amediateka и tvzavr.
Поводом для обращения в министерство стала самоизоляция, из-за которой увеличилось потребление онлайн-контента. В частности, ассоциация просит создать отдельный реестр, представляющий собой белый список ресурсов, запрещающий операторам связи ограничивать трафик в сетях. Помимо онлайн-платформ, в данный список войдут телеканалы первого и второго мультиплексов. Другим решением могут стать чёрный список пиратских сайтов, ещё не заблокированных Роскомнадзором, и их ограничение.
По словам гендиректора ассоциации Алексея Бырдина, «оснований для блокировки сайтов недостаточно, но сужение полосы — дело провайдера и вопрос сетевой нейтральности, здесь у Минкомсвязи есть необходимые полномочия».
Большинству операторов связи идея со списками не нравится, поскольку они могут нарушить принципы сетевой нейтральности. Кроме того, с пиратством хорошо помогает бороться уже существующий список запрещённых сайтов Роскомнадзора.
В марте сообщалось
, что Netflix и YouTube снизят качество видео для европейских пользователей, чтобы не допустить перегрузки сетей. YouTube планировал в течение апреля показывать пользователям видео в стандартном разрешении вместо HD. А Netflix ухудшил качество на 25%.