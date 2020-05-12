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При Минкультуры России появится Координационный центр по вопросам возобновления кинопроизводства

12 мая
2020 год

Новости кино >>
12 мая 2020
На базе Департамента кинематографии Минкультуры России создадут Единый Координационный центр по вопросам возобновления съёмочного процесса, который будет дополнительно информировать отраслевые организации о порядке возобновления съёмок и содействовать в переговорах кинокомпаний с региональными властями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, министерство поддерживает «скорейший запуск кинопроизводства. Но важнее всего – здоровье людей, и соблюдение мер эпидемиологической безопасности должно стать неотъемлемой частью рабочего процесса. Используя рекомендации Роспотребнадзора, а также на основании решений региональных властей съёмочные группы смогут возобновить или начать съёмки, пусть и с ограничениями. Министерство готово координировать этот процесс и помочь кинокомпаниям поскорее наверстать производственные графики, которые, к сожалению, подвержены сезонному фактору».

При Минкультуры России появится Координационный центр по вопросам возобновления кинопроизводства
фото: tvkinoradio.ru

Когда кинокомпании возобновят работу, то они обязаны будут следовать рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников киноиндустрии, которые подготовила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Речь не только о соблюдении обязательных санитарных норм (ношение масок, наличие санитайзеров, контроль температуры сотрудников), но и о необходимости ограничения количества участников съёмок в закрытом помещении и об обязательном проведении предварительной и регулярной дезинфекции помещений. В рекомендации также вошли советы по работе отдельных категорий сотрудников (гримёр, костюмер, массовка) и соблюдении безопасности при организации питания.

Из-за того, что старт и порядок киносъёмочной деятельности в каждом регионе утверждает высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, на официальном сайте Минкультуры России появится специализированный раздел, где будет публиковаться актуальная информация в разрезе регионов, а также иные аналитические и информационные материалы о примерных сроках готовности регионов принять соответствующее решение. Кроме того, раздел снабдят формой обратной связи, который позволит всем желающим оставить свои вопросы или обратиться за консультацией.
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