При Минкультуры России появится Координационный центр по вопросам возобновления кинопроизводства

На базе Департамента кинематографии Минкультуры России создадут Единый Координационный центр по вопросам возобновления съёмочного процесса, который будет дополнительно информировать отраслевые организации о порядке возобновления съёмок и содействовать в переговорах кинокомпаний с региональными властями. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой
, министерство поддерживает «скорейший запуск кинопроизводства. Но важнее всего – здоровье людей, и соблюдение мер эпидемиологической безопасности должно стать неотъемлемой частью рабочего процесса. Используя рекомендации Роспотребнадзора, а также на основании решений региональных властей съёмочные группы смогут возобновить или начать съёмки, пусть и с ограничениями. Министерство готово координировать этот процесс и помочь кинокомпаниям поскорее наверстать производственные графики, которые, к сожалению, подвержены сезонному фактору».
Когда кинокомпании возобновят работу, то они обязаны будут следовать рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников киноиндустрии, которые подготовила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Речь не только о соблюдении обязательных санитарных норм (ношение масок, наличие санитайзеров, контроль температуры сотрудников), но и о необходимости ограничения количества участников съёмок в закрытом помещении и об обязательном проведении предварительной и регулярной дезинфекции помещений. В рекомендации также вошли советы по работе отдельных категорий сотрудников (гримёр, костюмер, массовка) и соблюдении безопасности при организации питания.
Из-за того, что старт и порядок киносъёмочной деятельности в каждом регионе утверждает высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, на официальном сайте Минкультуры России появится специализированный раздел, где будет публиковаться актуальная информация в разрезе регионов, а также иные аналитические и информационные материалы о примерных сроках готовности регионов принять соответствующее решение. Кроме того, раздел снабдят формой обратной связи, который позволит всем желающим оставить свои вопросы или обратиться за консультацией.