ревью

Новости кино При Минкультуры России появится Координационный центр по вопросам возобновления кинопроизводства Он будет дополнительно информировать кинокомпании о порядке возобновления съёмок и содействовать в их переговорах с региональными властями.

Новости кино Российские онлайн-кинотеатры просят провайдеров не снижать качество Ассоциация «Интернет-видео» обратилась в Минкомсвязь с просьбой не ограничивать трафик даже при возникновении повышенной нагрузки на сети.

Новости кино Premier Studios возьмётся за производство неигрового кино Кинокомпанией запущен документальный акселератор, по итогам которого будут созданы новые фильмы и сериалы.

Обзор сериалов «Бар «Эдди»: В джазе только слезы Удалось ли режиссеру «Ла-Ла Ленда» показать рождение трагедии из духа музыки?