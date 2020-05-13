София Коппола впервые поработает над телесериалом

Обладательница «Оскара» за ленту «Трудности перевода»София Коппола впервые снимет телевизионный сериал. Это будет адаптация книги Эдит Уортон«Обычай страны» (The Custom of the Country), сообщает Variety.
фото: Dick Page & James Gibb
Коппола также выступит в качестве сценаристки и адаптирует для экранов историю Ундины Спрэгг, которая приехала в Нью-Йорк со Среднего Запада, чтобы покорить членов элитного общества. Действие романа разворачивается в 1913 году.
По словам Копполы, это ее любимая литературная героиня и она счастлива, что сможет снять про нее картину. Производством ленты займется Apple TV. Подробности об актерском составе пока не сообщаются.