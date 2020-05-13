Кинотеатральный прокат в США может возобновиться в июле

Психологический триллер «Неистовый» (Unhinged) с Расселом Кроу может стать первым фильмом, вышедшим в кинотеатральный прокат в США после пандемии. Дата релиза назначена на 1 июля, сообщает Deadline.
фото: amp.flipboard.com
По сюжету таинственный незнакомец задерживает движение авто на дороге и начинает преследование женщины, которая обгоняет его на машине. Изначально премьера был запланирована на 4 сентября, но из-за COVID-19 на эту дату перенесли «Тихое место 2». Марк Гилл, директор студии Solstice, занимающейся производством «Неистового», уверяет, что показы пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Зрители будут сидеть в шахматном порядке. Чтобы быть уверенными, что залы не будут пустыми, Solstice провела опрос о том, сколько человек готовы пойти в кино и какой фильм они бы предпочли для просмотра. Результаты превзошли их ожидания: 80% зрителей хотят вновь посетить кинотеатры и выбирают для этого фильмы, чьи сюжеты уводят от реальности. Студия также вела переговоры с представителями кинотеатров, которые готовы обеспечить полную безопасность показов.
В то же время далеко не все готовы начать работу. Как уточняет Deadline, бродвейские театры в Нью-Йорке не откроются до 2021 года. К той же категории относятся и кинотеатры, однако все может измениться. Крупнейшие театры имеют менее подвижную конфигурацию в отличие от кинозалов, которые готовы возобновить свою деятельность с соблюдением социальной дистанции между посетителями и сотрудниками. Кроме того, по словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, автокинотеатры смогут открыться уже с 15 мая.