Премьера «Адмиралов района» с Эдуардом Флёровым и Максимом Дахненко состоится 18 мая

анонс

12 мая При Минкультуры России появится Координационный центр по вопросам возобновления кинопроизводства Он будет дополнительно информировать кинокомпании о порядке возобновления съёмок и содействовать в их переговорах с региональными властями.

12 мая Российские онлайн-кинотеатры просят провайдеров не снижать качество Ассоциация «Интернет-видео» обратилась в Минкомсвязь с просьбой не ограничивать трафик даже при возникновении повышенной нагрузки на сети.