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Премьера «Адмиралов района» с Эдуардом Флёровым и Максимом Дахненко состоится 18 мая

13 мая
2020 год

Новости кино >>
13 мая 2020
18 мая на НТВ состоится премьера детектива «Адмиралы района» с Эдуардом Флёровым и Максимом Дахненко, сообщает пресс-служба телеканала. В центре истории – бывшие и нынешние силовики из ФСБ и МВД, которые после десятилетий открытого противостояния были вынуждены объединиться в одну команду.

Премьера «Адмиралов района» с Эдуардом Флёровым и Максимом Дахненко состоится 18 мая
фото: Пресс-служба НТВ

По сюжету бывший полковник МВД, ценой своей жизни, предотвращает теракт. Для друга погибшего – майора Андрея Девятова (Максим Дахненко) – раскрытие этого преступления становится делом чести. Он выходит на след предполагаемого исполнителя теракта, но во время погони попадает в ДТП с участием дочери местного чиновника, который увольняет Девятова из ФСБ. В это время руководство местного полицейского управления явно попустительствует и, очевидно, погрязло в коррупции. Чтобы доказать это генерал Рубцов (Евгений Никитин) собирает команду новых оперативников. Так появляются «адмиралы района»: со стороны ФСБ к группе прикрепляют Девятова, а со стороны полиции – полковника Виктора Городецкого (Эдуард Флёров) и майоров Олега Сивоченко (Георгий Болонев), Романа Аверина (Заза Чантурия) и Василия Подгоняева (Денис Васильев). Девятова назначают на должность начальника Новоадмиралтейского УМВД, и теперь у него появляется возможность разобраться в деле о гибели друга, но уже с другой стороны.

«Любая роль – это всегда вызов и ответственность. Самая большая сложность – найти своего героя, присвоить его внешность, понять, как он говорит, как он двигается. Иногда приходится для себя оправдывать те или иные поступки героя, принять и понять его ценности и принципы. Мой персонаж – положительный, что для меня, как актёра, большая редкость, но я думаю, что мне получилось показать его таким, каким его видели создатели картины», – рассказывает Максим Дахненко.

Премьера «Адмиралов района» с Эдуардом Флёровым и Максимом Дахненко состоится 18 мая
фото: Пресс-служба НТВ

Главную женскую роль исполнила Ирина Вальц. Она сыграла актрису Лилию Шиманскую, в которую влюбляются сразу два главных героя. Для Вальц было важно создать образ не просто яркой и эксцентричной актрисы, которая постоянно попадает в самую гущу событий, но и показать её глубину, её душу, показать то, что привлекло к Лиличке мужчин.
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