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Риз Уизерспун сыграет сразу в двух романтических комедиях Netflix

13 мая
2020 год

Новости кино >>
13 мая 2020
Риз Уизерспун исполнит главные роли в двух романтических комедиях для Netflix, сообщает Deadline.

Риз Уизерспун сыграет сразу в двух романтических комедиях Netflix
фото: flipboard.com

Лента «К тебе или ко мне» (Your Place Or Mine) расскажет о двух друзьях, которые изменят жизни друг друга. Главная героиня решает осуществить мечту всей своей жизни и просит своего друга присмотреть за ее сыном-подростком. Это будет режиссерский дебют Алин Брош МакКенны, написавшей сценарий для «Дьявол носит Prada».

Второй фильм «Кактус» будет посвящен истории 45-летней женщины, чью жизнь перевернула неожиданная беременность. В основу сценария лег роман Сары Хэйвуд «Кактус. Никогда не поздно зацвести». Уизерспун также выступит в качестве продюсера этих проектов.
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