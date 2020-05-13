Риз Уизерспун сыграет сразу в двух романтических комедиях Netflix

Лента «К тебе или ко мне» (Your Place Or Mine) расскажет о двух друзьях, которые изменят жизни друг друга. Главная героиня решает осуществить мечту всей своей жизни и просит своего друга присмотреть за ее сыном-подростком. Это будет режиссерский дебют Алин Брош МакКенны, написавшей сценарий для «Дьявол носит Prada».
Второй фильм «Кактус» будет посвящен истории 45-летней женщины, чью жизнь перевернула неожиданная беременность. В основу сценария лег роман Сары Хэйвуд «Кактус. Никогда не поздно зацвести». Уизерспун также выступит в качестве продюсера этих проектов.