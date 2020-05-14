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Кинотеатры Ленобласти и Смоленска смогут возобновить работу

14 мая
2020 год

Новости кино >>
14 мая 2020
Кинотеатры Ленинградской области и Смоленска смогут возобновить работу. Однако некоторые ограничения все же сохранятся.

Кинотеатры Ленобласти и Смоленска смогут возобновить работу
фото: culturavrn.ru

Согласно постановлению губернатора Смоленской области Алексея Островского, вновь разрешается посещение кинозалов, но только с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

В соответствии с обстановкой по коронавирусу Ленинградская область поделена на три уровня: красный, желтый и зеленый, который выключает в себя Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы и Сосновый Бор. Как сообщается на сайте администрации региона, кинотеатры смогут открыться только в зеленой зоне. Для этого учреждения должны пускать зрителей в масках и заполнять залы не более, чем на половину.
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