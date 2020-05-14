Кейт Бланшетт получила роли в двух новых проектах

Грэй, ранее работавший над «Затерянным городом Z» и «К звёздам», выступит в качестве режиссера и сценариста фильма «Время Армагеддона» (Armageddon Time), повествующего о частной школе Кью-Форест в Куинсе (Нью-Йорк). Президент США Дональд Трамп был ее выпускником, а его отец Фред Трамп входил в совет директоров. Центральным персонажем картины станет директор школы. Подробности о роли Бланшетт пока не сообщается.
В центре сюжета комедии Адама МакКея «Не смотри вверх» (Don't Look Up) окажутся два астронома, которые узнают, что на Землю надвигается метеорит. Чтобы предупредить человечество об опасности, они затеяли мировой тур, но им никто не верит. Ранее стало известно, что одну из главных в ленте исполнит Дженнифер Лоуренс.