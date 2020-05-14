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Кейт Бланшетт получила роли в двух новых проектах

14 мая
2020 год

Новости кино >>
14 мая 2020
Несмотря на то, что Голливуд продолжает ждать возобновления кинопроизводства, Кейт Бланшетт получает роли еще в двух новых фильмах. Актриса снимется в картинах Джеймса Грэя и Адама МакКея, сообщает Variety.

Кейт Бланшетт получила роли в двух новых проектах
фото: twitter.com

Грэй, ранее работавший над «Затерянным городом Z» и «К звёздам», выступит в качестве режиссера и сценариста фильма «Время Армагеддона» (Armageddon Time), повествующего о частной школе Кью-Форест в Куинсе (Нью-Йорк). Президент США Дональд Трамп был ее выпускником, а его отец Фред Трамп входил в совет директоров. Центральным персонажем картины станет директор школы. Подробности о роли Бланшетт пока не сообщается.

В центре сюжета комедии Адама МакКея «Не смотри вверх» (Don't Look Up) окажутся два астронома, которые узнают, что на Землю надвигается метеорит. Чтобы предупредить человечество об опасности, они затеяли мировой тур, но им никто не верит. Ранее стало известно, что одну из главных в ленте исполнит Дженнифер Лоуренс.
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