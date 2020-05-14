Евгений Цыганов, Дмитрий Дюжев и Михаил Ефремов сыграют в адаптации «Мертвых душ»

«Мы должны были начать съемки в мае-июне, потому что у меня там все рассчитано под цветущую сирень, яблони, расцвет весны, который плавно перетек в лето, август», – поделился режиссер.
Константинопольский также отметил, что в будущем мечтает поставить «Евгения Онегина», но пока не понимает, как это сделать с помощью киноязыка. Он уверен, «когда кто-то читает за кадром этот прекрасный текст – это не кино, это театр у микрофона. Переделывать как Чайковский создал "Либретто". Набоков называл это "грустным либретто Чайковского"».