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Евгений Цыганов, Дмитрий Дюжев и Михаил Ефремов сыграют в адаптации «Мертвых душ»

14 мая
2020 год

Новости кино >>
14 мая 2020
Евгений Цыганов сыграет Чичикова в современной адаптации «Мертвых душ», над которой работает Григорий Константинопольский («Гроза», «Русский бес»). Об этом режиссер рассказал в эфире YouTube-трансляции стрима «Одни дома» телеканала Кино ТВ.

Евгений Цыганов, Дмитрий Дюжев и Михаил Ефремов сыграют в адаптации «Мертвых душ»
фото: yandex.ru

Остальные роли в будущем сериале распределились следующим образом: Александр Робак перевоплотится в Собакевича, Дмитрий Дюжев – в Манилова, Тимофей Трибунцев – в Ноздрева, Елена Коренева сыграет Коробочку, а образ Плюшкина воплотит Михаил Ефремов. Одну из ролей в проекте Константинопольский пообещал ведущему стрима Александру Анатольевичу.

«Мы должны были начать съемки в мае-июне, потому что у меня там все рассчитано под цветущую сирень, яблони, расцвет весны, который плавно перетек в лето, август», – поделился режиссер.

Константинопольский также отметил, что в будущем мечтает поставить «Евгения Онегина», но пока не понимает, как это сделать с помощью киноязыка. Он уверен, «когда кто-то читает за кадром этот прекрасный текст – это не кино, это театр у микрофона. Переделывать как Чайковский создал "Либретто". Набоков называл это "грустным либретто Чайковского"».
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