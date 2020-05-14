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Николай Лебедев снимет фильм о Нюрнбергском процессе

14 мая
2020 год

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14 мая 2020
Режиссер «Легенды №17» и «Экипажа» Николай Лебедев снимет фильм «Нюрнберг» об историческом судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии, сообщает ТАСС.

Николай Лебедев снимет фильм о Нюрнбергском процессе
фото: klops.ru

Продюсер Эльмира Айнулова рассказала, что лента будет основана на ранее неизвестных исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей этого события. Кроме того, для написания сценария использовались беллетристические и документальные произведения Александра Звягинцева, одного из ведущих специалистов по Нюрнбергскому процессу.

В проекте задействованы актеры из России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании и других стран, а также большая интернациональная съемочная группа. За несколько дней до начала съемок, 12 марта, в Чехии ввели режим чрезвычайного положения в связи с опасностью быстрого распространения коронавируса, поэтому производство пришлось приостановить на неопределенный срок.

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Согласно приговору были казнены 10 нацистских главарей. В кино к этой теме впервые обратился режиссер Стэнли Крамер. Его фильм «Нюрнбергский процесс» вышел на экраны в 1961-м и был отмечен двумя «Оскарами».
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