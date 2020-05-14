Не стало актрисы Аллы Мещеряковой

Ушла из жизни актриса театра «Киноактер», заслуженная артистка России Алла Мещерякова
. Она скончалась в возрасте 77 лет, сообщается на сайте
Союза кинематографистов РФ.
фото: kino-teatr.ru
Алла Дмитриевна родилась 22 февраля 1943 года в Москве. С ранних лет хотела стать актрисой, занималась в театральной студии. В кино она дебютировала в 1964-м в картине «Страницы первой любви» Марка Орлова
, а через год выпустилась из ВГИКа. Первую главную роль актриса впервые исполнила в дебютной работе Динары Асановой «На полустанке»
по одноименному рассказу Юрия Казакова
. Широкая известность пришла к Мещеряковой после участия в фильме «Хозяин тайги»
, в котором сыграла Таню, заботливую жену участкового Василия Сережкина (Валерий Золотухин
). Через несколько лет вышло продолжение картины – «Пропажа свидетеля»
.
В 1972-м на экраны вышла культовая драма «А зори здесь тихие»
по повести Бориса Васильева
, где Алла Мещерякова воплотила образ квартирной хозяйки Марии Никифоровны. В творческой биографии актрисы более 80 ролей в фильмах, в числе которых «Сердце друга»
, «Вальс»
, «Калина красная»
, «Ксения, любимая жена Федора»
, «Ищу человека»
, «Ты - мне, я - тебе»
, «Свет в окне»
и многие другие.