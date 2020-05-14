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Не стало актрисы Аллы Мещеряковой

14 мая
2020 год

Новости кино >>
14 мая 2020
Ушла из жизни актриса театра «Киноактер», заслуженная артистка России Алла Мещерякова. Она скончалась в возрасте 77 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Не стало актрисы Аллы Мещеряковой
фото: kino-teatr.ru

Алла Дмитриевна родилась 22 февраля 1943 года в Москве. С ранних лет хотела стать актрисой, занималась в театральной студии. В кино она дебютировала в 1964-м в картине «Страницы первой любви» Марка Орлова, а через год выпустилась из ВГИКа. Первую главную роль актриса впервые исполнила в дебютной работе Динары Асановой «На полустанке» по одноименному рассказу Юрия Казакова. Широкая известность пришла к Мещеряковой после участия в фильме «Хозяин тайги», в котором сыграла Таню, заботливую жену участкового Василия Сережкина (Валерий Золотухин). Через несколько лет вышло продолжение картины – «Пропажа свидетеля».

В 1972-м на экраны вышла культовая драма «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева, где Алла Мещерякова воплотила образ квартирной хозяйки Марии Никифоровны. В творческой биографии актрисы более 80 ролей в фильмах, в числе которых «Сердце друга», «Вальс», «Калина красная», «Ксения, любимая жена Федора», «Ищу человека», «Ты - мне, я - тебе», «Свет в окне» и многие другие.
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персоны
Динара АсановаБорис ВасильевВалерий ЗолотухинЮрий КазаковАлла МещеряковаМарк Орлов
фильмы
... А зори здесь тихиеВальсИщу человекаКалина краснаяКсения, любимая жена ФёдораНа полустанкеПропажа свидетеляСвет в окнеСердце другаСтраницы первой любвиТы - мне, я - тебеХозяин тайги

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