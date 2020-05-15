«Не виноватая я... Он сам пришёл!»: юбилей Светланы Светличной

Будущая звезда «Бриллиантовой руки» родилась 15 мая 1940 года в армянском городе Ленинакан (ныне Гюмри). С родителями переехала в украинский Мелитополь. В 1963-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, после чего её приняли в московский театр-студию киноактёра. На театральной сцене она, в частности, сыграла Марью Тимофеевну Лебядкину в «Бесах» Вячеслава Спесивцева по роману Фёдора Достоевского и Сюзанну в «Чуде» по пьесе «Чудо святого Антония» и другим произведениям Мориса Метерлинка, поставленном в 1976-м Саввой Кулишом.