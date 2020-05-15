Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Не виноватая я... Он сам пришёл!»: юбилей Светланы Светличной

15 мая
2020 год

Новости кино >>
15 мая 2020
Сегодня, 15 мая, исполнилось 80 лет заслуженной артистке РСФСР, супруге Владимира Ивашова, популярной советской и российской актрисе кино и театра Светлане Афанасьевне Светличной.

«Не виноватая я... Он сам пришёл!»: юбилей Светланы Светличной

Будущая звезда «Бриллиантовой руки» родилась 15 мая 1940 года в армянском городе Ленинакан (ныне Гюмри). С родителями переехала в украинский Мелитополь. В 1963-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, после чего её приняли в московский театр-студию киноактёра. На театральной сцене она, в частности, сыграла Марью Тимофеевну Лебядкину в «Бесах» Вячеслава Спесивцева по роману Фёдора Достоевского и Сюзанну в «Чуде» по пьесе «Чудо святого Антония» и другим произведениям Мориса Метерлинка, поставленном в 1976-м Саввой Кулишом.

В кино дебютировала ещё будучи студенткой, воплотив образ Натки в киноповести Михаила Калика «Колыбельная», вышедшей в 1959-м. Затем последовал ряд лирико-драматических ролей в таких картинах, как «Мне двадцать лет», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени» и «Стряпуха». В 1965-м она запомнилась в качестве телеведущей Нины Светловой в комедии Георгия Данелии «Тридцать три», а спустя три года Леонид Гайдай полностью раскрыл её комедийный талант, предложив острохарактерную роль Анны Сергеевны в популярнейшей «Бриллиантовой руке».

«Не виноватая я... Он сам пришёл!»: юбилей Светланы Светличной
фото: кадр «Бриллиантовой руки»

Приобретя всенародную любовь, актриса воплотила ещё несколько незабываемых образов в фильмах «Любить...», «Новые приключения неуловимых», «Неподсуден», «Держись за облака», «Семнадцать мгновений весны», «Ты — мне, я — тебе» и «Место встречи изменить нельзя». В новом тысячелетии Светлана Афанасьевна не перестала сниматься, её можно увидеть как маму-призрака в картине Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила» и в образе постаревшей Нины в драме Йоса Стеллинга «Девушка и смерть». Всего на счету Светланы Светличной более 40 ролей в кино и на телевидении. Она также много работала над дубляжем зарубежных фильмов.

«»Обладательница Приза зрительских симпатий XI Бердянского международного кинофестиваля и приза «За преданность кинематографу» XXI Российского кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине.
версия для печати
Ссылки по теме
Юбилей Светланы Светличной
Поиск по меткам
Великие актерыДень рождения
персоны
Леонид ГайдайГеоргий ДанелияВладимир ИвашовМихаил КаликСавва КулишРената ЛитвиноваСветлана СветличнаяВячеслав СпесивцевЙос Стеллинг
фильмы
Богиня: как я полюбилаБриллиантовая рукаГерой нашего времениДевушка и смертьДержись за облакаИм покоряется небоКолыбельнаяЛюбить...Место встречи изменить нельзяМне двадцать летНеподсуденНовые приключения неуловимыхСемнадцать мгновений весныСтряпухаТридцать триТы - мне, я - тебе

фотографии >>
«Не виноватая я... Он сам пришёл!»: юбилей Светланы Светличной фотографии
«Не виноватая я... Он сам пришёл!»: юбилей Светланы Светличной фотографии
«Не виноватая я... Он сам пришёл!»: юбилей Светланы Светличной фотографии
«Не виноватая я... Он сам пришёл!»: юбилей Светланы Светличной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Леонид Шпонько
13 мая ушёл из жизни художник Леонид Николаевич Шпонько.
Алла Мещерякова
11 мая ушла из жизни актриса Алла Мещерякова.
Светлана Григорьева
10 мая ушла из жизни актриса Светлана Григорьева.

День рождения >>

Степан Балакшин
Наталия Варфоломеева
Антон Забелин
Людмила Касаткина
Елена Морозова
Ирина Мурзаева
Николай Охлопков
Светлана Светличная
Владимир Трошин
Арлетти
Мирей Дарк
Констанс Каммингс
Джозеф Коттен
Джеймс Мэйсон
Чазз Палминтери
Брэд Роу
все родившиеся 15 мая >>

Афиша кино >>

Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен