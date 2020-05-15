Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом»

15 мая
2020 год

Новости кино >>
15 мая 2020
Лука Гуаданьино возьмётся за ремейк «Лица со шрамом», уверяет Variety.

Предполагается, что новая версия классического гангстерского фильма поведает о выходце из Мексики по имени Тони, а действие развернётся в Лос-Анджелесе.

Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом»
фото: blog.screenweek

Студия Universal в течение десятилетия пытается довести до запуска в производство переосмысление старой истории. Над сценарием в своё время корпели братья Итан и Джоэл Коэны, Теренс Уинтер и Гарет Даннет Алкосер. Помимо них, над проектом трудились Джонатан Херман и Дэвид Эйр, претендовавший на режиссёрское кресло. Режиссёром будущей ленты также числился Антуан Фукуа, а на ключевую роль претендовал Диего Луна, однако они также отказались от этого долгостроя.

Оригинал 1932 года поставил Ховард Хоукс с Полом Муни в главной роли. Спустя 50 лет свою версию с Аль Пачино и Мишель Пфайффер снял Брайан Де Пальма по сценарию Оливера Стоуна.
версия для печати
Ссылки по теме
У «Лица со шрамом» появился новый сценарист
Создатель «Отряда самоубийц» снимет «Лицо со шрамом»
Братья Коэн допишут сценарий ремейка фильма «Лицо со шрамом»
персоны
Лука ГуаданьиноБрайан Де ПальмаДжоэл КоэнИтан КоэнДиего ЛунаПол МуниАль ПачиноМишель ПфайфферОливер СтоунТеренс УинтерАнтуан ФукуаХовард ХоуксДэвид Эйр
фильмы
Лицо со шрамомЛицо со шрамом

фотографии >>
Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом» фотографии
«Лицо со шрамом» (1983)
«Лицо со шрамом» (1983)
«Лицо со шрамом» (1932)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Леонид Шпонько
13 мая ушёл из жизни художник Леонид Николаевич Шпонько.
Алла Мещерякова
11 мая ушла из жизни актриса Алла Мещерякова.
Светлана Григорьева
10 мая ушла из жизни актриса Светлана Григорьева.

День рождения >>

Степан Балакшин
Наталия Варфоломеева
Антон Забелин
Людмила Касаткина
Елена Морозова
Ирина Мурзаева
Николай Охлопков
Светлана Светличная
Владимир Трошин
Арлетти
Мирей Дарк
Констанс Каммингс
Джозеф Коттен
Джеймс Мэйсон
Чазз Палминтери
Брэд Роу
все родившиеся 15 мая >>

Афиша кино >>

Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен