Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом»

Лука Гуаданьино
возьмётся за ремейк «Лица со шрамом
», уверяет Variety
.
Предполагается, что новая версия классического гангстерского фильма поведает о выходце из Мексики по имени Тони, а действие развернётся в Лос-Анджелесе.
Студия Universal в течение десятилетия пытается довести до запуска в производство переосмысление старой истории. Над сценарием в своё время корпели братья Итан
и Джоэл Коэны
, Теренс Уинтер
и Гарет Даннет Алкосер
. Помимо них, над проектом трудились Джонатан Херман
и Дэвид Эйр
, претендовавший на режиссёрское кресло. Режиссёром будущей ленты также числился Антуан Фукуа
, а на ключевую роль претендовал Диего Луна
, однако они также отказались от этого долгостроя.
Оригинал 1932 года поставил Ховард Хоукс
с Полом Муни
в главной роли. Спустя 50 лет свою версию с Аль Пачино
и Мишель Пфайффер
снял Брайан Де Пальма
по сценарию Оливера Стоуна
.