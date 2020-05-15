Зрители смогут помочь Киану Ривзу в создании «Билла и Теда»

Зрителям представился шанс поучаствовать в создании третьего фильма культовой комедийной киносерии «Билл и Тед». Согласно пресс-службе группы компаний «Парадиз», ответственной за российский прокат картины, все желающие могут отправить 30-секундный клип на трек из фильма, и после подведения итогов конкурса лучшие видео войдут в финальный монтаж комедии. Для этого следует зайти сюда, прочитать инструкции, снять и отправить клип до 20 мая.
Киану Ривз и Алекс Уинтер в продолжении популярной дилогии 80-х вновь предстанут в качестве друзей-раздолбаев Билла и Теда, которые верят в пророчество о том, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели.
фото: «Парадиз»
По сюжету ленты, к повзрослевшим героям, так и не написавшим песню, способную спасти вселенную от гибели, заглянул некто из будущего для того, чтобы напомнить их предназначение. Билл и Тед отправляются вместе с дочерьми (Бриджет Ланди-Пейн и Самара Уивинг) в новое путешествие по времени, дабы вдохновиться для создания спасительной мелодии.
Сценарий написали авторы первых фильмов Крис Мэтисон и Эд Соломон, режиссёром числится Дин Паризо, а среди продюсеров присутствует Стивен Содерберг.