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Джордж Миллер расскажет предысторию Фуриосы

15 мая
2020 год

Новости кино >>
15 мая 2020
Джордж Миллер снимет приквел «Безумного Макса: Дороги ярости» о Фуриосе. Об этом стало известно благодаря интервью, которое режиссёр дал изданию The New York Times.

Джордж Миллер расскажет предысторию Фуриосы

Шарлиз Терон не сможет вернуться к полюбившемуся зрителям образу, поскольку картина будет сосредоточена на становлении и молодости героини. Тем не менее, мастер долгое время вынашивал идею цифрового омоложения актрисы, но в конце концов пришёл к выводу, что технологии пока не достигли приемлемого уровня. По словам Миллера, недавний «Ирландец» выглядит достойно, но и в нём присутствует эффект «зловещей долины». Несмотря на активный поиск решения этой проблемы, в частности, японскими геймдизайнерами, режиссёр не уверен, что её решат в скором будущем.

Историю Фуриосы Миллер начал разрабатывать ещё на съёмках «Дороги ярости». Его сценарные наброски довелось читать исполнительнице роли Сплендид Рози Хантингтон-Уайтли, считающей режиссёра гением и мечтавшей о том, чтобы этот фильм был когда-либо снят.
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Джордж Миллер расскажет предысторию Фуриосы фотографии
Джордж Миллер расскажет предысторию Фуриосы фотографии
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