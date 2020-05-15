Джордж Миллер расскажет предысторию Фуриосы

Джордж Миллер
снимет приквел «Безумного Макса: Дороги ярости
» о Фуриосе. Об этом стало известно благодаря интервью, которое режиссёр дал изданию The New York Times
.
Шарлиз Терон
не сможет вернуться к полюбившемуся зрителям образу, поскольку картина будет сосредоточена на становлении и молодости героини. Тем не менее, мастер долгое время вынашивал идею цифрового омоложения актрисы, но в конце концов пришёл к выводу, что технологии пока не достигли приемлемого уровня. По словам Миллера, недавний «Ирландец
» выглядит достойно, но и в нём присутствует эффект «зловещей долины»
. Несмотря на активный поиск решения этой проблемы, в частности, японскими геймдизайнерами, режиссёр не уверен, что её решат в скором будущем.
Историю Фуриосы Миллер начал разрабатывать ещё на съёмках «Дороги ярости». Его сценарные наброски довелось читать исполнительнице роли Сплендид Рози Хантингтон-Уайтли
, считающей режиссёра гением и мечтавшей о том, чтобы этот фильм был когда-либо снят.