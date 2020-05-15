Вонг Кар Вай после семилетнего перерыва снимет фильм про Шанхай 90-х

Вонг Кар Вай
возвращается в большое кино спустя семь лет после своей последней полнометражной работы «Великий мастер
». Китайский режиссёр в июле текущего года планирует приступить к съёмкам фильма «Цветение
» (Blossom), уверяет Variety
.
Над сценарием картины, основанной на одноимённом романе Цзинь Юйчэна
, Кар Вай корпел последние пять лет. Это история жизни трёх жителей Шанхая во времена окончания культурной революции и уже в 1990-х.
Ради съёмок режиссёр, называющий свой новый фильм «глубоко личным возвращением к родному Шанхаю»
, арендовал на 11 месяцев студию в Хэндяне.