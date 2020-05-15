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Вонг Кар Вай после семилетнего перерыва снимет фильм про Шанхай 90-х

15 мая
2020 год

Новости кино >>
15 мая 2020
Вонг Кар Вай возвращается в большое кино спустя семь лет после своей последней полнометражной работы «Великий мастер». Китайский режиссёр в июле текущего года планирует приступить к съёмкам фильма «Цветение» (Blossom), уверяет Variety.

Вонг Кар Вай после семилетнего перерыва снимет фильм про Шанхай 90-х
фото: theplaylist.net

Над сценарием картины, основанной на одноимённом романе Цзинь Юйчэна, Кар Вай корпел последние пять лет. Это история жизни трёх жителей Шанхая во времена окончания культурной революции и уже в 1990-х.

Ради съёмок режиссёр, называющий свой новый фильм «глубоко личным возвращением к родному Шанхаю», арендовал на 11 месяцев студию в Хэндяне.
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