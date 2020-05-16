ревью

В производстве сериала примет активное участие автор фэнтези-цикла Рик Риордан.

Для Disney+ создадут новую версию «Перси Джексона»

Актриса с трудом находит повод для оптимизма

«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина

Рассказ адаптирует для HBO Max Ли Дана Джексон.

«Полный газ» Стивена Кинга и Джо Хилла получит экранизацию

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Регина Тодоренко рассказала, как справилась с травлей из-за слов о жертвах домашнего насилия

Телеведущая рассказала о работе над фильмом и помощи фондам