«Полный газ» Стивена Кинга и Джо Хилла получит экранизацию

Рассказ Стивена Кинга
и его сына Джо Хилла
«Полный газ
» будет адаптирован для HBO Max. Согласно Deadline
, шоураннером и сценаристом экранизации станет Ли Дана Джексон
(«Воспитывая Диона
»).
Зрителям поведают об отце и сыне, возглавляющих банду байкеров, которых стал преследовать в пустыне Невады грузовик. Произведение, вдохновлённое «Дуэлью
» Ричарда Мэтисона
и Стивена Спилберга
, было опубликовано в 2009-м, а в 2012-м получило комикс-версию.
Когда именно выйдет экранизация, чьими продюсерами числятся Дэвид С. Гойер
и Кит Левин
, пока неизвестно. Что касается платформы HBO Max, то её запустят 27 мая.