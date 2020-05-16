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«Полный газ» Стивена Кинга и Джо Хилла получит экранизацию

16 мая
2020 год

Новости кино >>
16 мая 2020
Рассказ Стивена Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ» будет адаптирован для HBO Max. Согласно Deadline, шоураннером и сценаристом экранизации станет Ли Дана ДжексонВоспитывая Диона»).

«Полный газ» Стивена Кинга и Джо Хилла получит экранизацию
фото: pinterest.ru

Зрителям поведают об отце и сыне, возглавляющих банду байкеров, которых стал преследовать в пустыне Невады грузовик. Произведение, вдохновлённое «Дуэлью» Ричарда Мэтисона и Стивена Спилберга, было опубликовано в 2009-м, а в 2012-м получило комикс-версию.

Когда именно выйдет экранизация, чьими продюсерами числятся Дэвид С. Гойер и Кит Левин, пока неизвестно. Что касается платформы HBO Max, то её запустят 27 мая.
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