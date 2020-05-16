Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Для Disney+ создадут новую версию «Перси Джексона»

16 мая
2020 год

Новости кино >>
16 мая 2020
Фэнтези-цикл Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы», состоящий из пяти романов, вновь будет экранизирован, но не для кино, а для Disney+. Об этом рассказал сам автор в своём твиттере.



По словам Риордана, он вместе с женой примет активное участие в создании будущего сериала, который, предположительно, будет включать все части цикла.

Зрителям вновь поведают о подростке Перси Джексоне, который узнаёт, что он — потомок греческого бога и намеревается вместе с друзьями предпринять опасное приключение, дабы уладить продолжающиеся распри между богами.

Для Disney+ создадут новую версию «Перси Джексона»

Кинематограф уже обращался к данному сюжету. В 2010-м появился «Перси Джексон и похититель молний», а в 2013-м — «Перси Джексон: Море чудовищ». Главные роли в кинодилогии исполнили Логан Лерман, Александра Даддарио и Брэндон Т. Джексон.
версия для печати
Ссылки по теме
Перси Джексон в Пасадене
Перси Джексон в Италии
Поиск по меткам
Disney
персоны
Александра ДаддариоБрэндон Ти ДжексонЛоган Лерман
фильмы
Перси Джексон и похититель молнийПерси Джексон: Море чудовищ

фотографии >>
Для Disney+ создадут новую версию «Перси Джексона» фотографии
Для Disney+ создадут новую версию «Перси Джексона» фотографии
Для Disney+ создадут новую версию «Перси Джексона» фотографии
Для Disney+ создадут новую версию «Перси Джексона» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Екадомов
15 мая ушёл из жизни актёр Анатолий Екадомов.
Альбина Фёдорова
14 мая ушла из жизни актриса Альбина Фёдорова.
Леонид Шпонько
13 мая ушёл из жизни художник Леонид Шпонько.
Алла Мещерякова
11 мая ушла из жизни актриса Алла Мещерякова.

День рождения >>

Валентина Асланова
Аббас Бакиров
Наталья Винтилова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Пётр Кириллов
Владимир Лелётко
Анатолий Наумов (II)
Галина Фёдорова
Пирс Броснан
Мартин Кароль
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Дебра Уингер
Меган Фокс
Генри Фонда
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен