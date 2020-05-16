Для Disney+ создадут новую версию «Перси Джексона»

Фэнтези-цикл Рика Риордана
«Перси Джексон и Олимпийцы
», состоящий из пяти романов, вновь будет экранизирован, но не для кино, а для Disney+. Об этом рассказал сам автор в своём твиттере
.
По словам Риордана, он вместе с женой примет активное участие в создании будущего сериала, который, предположительно, будет включать все части цикла.
Зрителям вновь поведают о подростке Перси Джексоне, который узнаёт, что он — потомок греческого бога и намеревается вместе с друзьями предпринять опасное приключение, дабы уладить продолжающиеся распри между богами.
Кинематограф уже обращался к данному сюжету. В 2010-м появился «Перси Джексон и похититель молний
», а в 2013-м — «Перси Джексон: Море чудовищ
». Главные роли в кинодилогии исполнили Логан Лерман
, Александра Даддарио
и Брэндон Т. Джексон
.