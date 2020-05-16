Дэнни Бойл поставит «Мафусаила» с Майклом Б. Джорданом

Дэнни Бойл
займёт режиссёрское кресло картины студии Warner Bros. «Мафусаил
» с Майклом Б. Джорданом
. Титульная роль ранее была закреплена за Томом Крузом
, уточняет Variety
.
Фильм расскажет про Мафусаила, которому, согласно Книге Бытия, удалось прожить почти тысячу лет. По сюжету за три первых столетия он приобрёл большие познания в науке и научился выживать наперекор смерти, что и приведёт его к испытаниям.
Автором сценария будущей ленты, находившегося в голливудском «Чёрном списке» с 2012 года, числится Зак Дин
. Затем сюжет переписали Тони Гилрой
и Джеймс Уоткинс
. За последнюю версию сценария отвечает Саймон Бофой
, работавший с Бойлом над фильмами «Миллионер из трущоб
» и «127 часов
». Джордан выступит продюсером вместе с Дэвидом Хеймэном
и Джеффри Клиффордом
.