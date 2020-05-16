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Дэнни Бойл поставит «Мафусаила» с Майклом Б. Джорданом

16 мая
2020 год

Новости кино >>
16 мая 2020
Дэнни Бойл займёт режиссёрское кресло картины студии Warner Bros. «Мафусаил» с Майклом Б. Джорданом. Титульная роль ранее была закреплена за Томом Крузом, уточняет Variety.

Дэнни Бойл поставит «Мафусаила» с Майклом Б. Джорданом
фото: comicbook.com

Фильм расскажет про Мафусаила, которому, согласно Книге Бытия, удалось прожить почти тысячу лет. По сюжету за три первых столетия он приобрёл большие познания в науке и научился выживать наперекор смерти, что и приведёт его к испытаниям.

Автором сценария будущей ленты, находившегося в голливудском «Чёрном списке» с 2012 года, числится Зак Дин. Затем сюжет переписали Тони Гилрой и Джеймс Уоткинс. За последнюю версию сценария отвечает Саймон Бофой, работавший с Бойлом над фильмами «Миллионер из трущоб» и «127 часов». Джордан выступит продюсером вместе с Дэвидом Хеймэном и Джеффри Клиффордом.
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