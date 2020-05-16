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Владимир Вдовиченков спасает подростков от безусловного зла

16 мая
2020 год

Новости кино >>
16 мая 2020
В сети появился тизер восьмисерийного детективного триллера «Водоворот» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли.


В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

Краснов (Владимир Вдовиченков) переживает кризис из-за сложных отношений с дочерью и бывшей женой; Марина (Юлия Мельникова) пытается справиться с травмой после трагически закончившегося брака; воевавший в горячих точках Кирилл (Владислав Абашин) до конца так и не оправился после увиденных ужасов, а Марк (Аристарх Венес) когда-то и сам был проблемным подростком.

Владимир Вдовиченков спасает подростков от безусловного зла

Режиссером сериала по сценарию Андрея Стемпковского («Разбуди меня») выступил Андрей Загидуллин («Квест»). Роли в проекте также сыграли Алёна Михайлова, Ирина Алфёрова, Артём Сучков, Олег Васильков, Евгений Харитонов и другие.

Премьера сериала «Водоворот» состоится 27 июня эксклюзивно в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.
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Владимир Вдовиченков спасает подростков от безусловного зла фотографии
Владимир Вдовиченков спасает подростков от безусловного зла фотографии
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