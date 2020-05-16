Владимир Вдовиченков спасает подростков от безусловного зла

В сети появился тизер восьмисерийного детективного триллера «Водоворот»
с Владимиром Вдовиченковым
в главной роли.
В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.
Краснов (Владимир Вдовиченков) переживает кризис из-за сложных отношений с дочерью и бывшей женой; Марина (Юлия Мельникова
) пытается справиться с травмой после трагически закончившегося брака; воевавший в горячих точках Кирилл (Владислав Абашин
) до конца так и не оправился после увиденных ужасов, а Марк (Аристарх Венес
) когда-то и сам был проблемным подростком.
Режиссером сериала по сценарию Андрея Стемпковского
(«Разбуди меня»
) выступил Андрей Загидуллин
(«Квест»
). Роли в проекте также сыграли Алёна Михайлова
, Ирина Алфёрова
, Артём Сучков
, Олег Васильков
, Евгений Харитонов
и другие.
Премьера сериала «Водоворот»
состоится 27 июня
эксклюзивно в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.