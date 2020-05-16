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Джош Трэнк и Том Харди возьмутся за мини-сериал о ЦРУ

16 мая
2020 год

Новости кино >>
16 мая 2020
Джош Трэнк, снявший «Лицо со шрамом» с Томом Харди, вновь поработает с актёром. Вместе новоиспечённые друзья снимут мини-сериал о ЦРУ, уверяет Collider.

Джош Трэнк и Том Харди возьмутся за мини-сериал о ЦРУ
фото: comicbook.com

Харди планирует в новом телешоу, находящемся на ранней стадии разработки, сыграть главную роль и выступить в качестве продюсера. По словам Трэнка, зрителям поведают историю формирования ЦРУ, охватывающую десятилетия, начиная с окончания Второй мировой войны, «с точки зрения, которую на самом деле раньше не видели ни в кино, ни на телевидении, а только упоминали в книгах». В сериале найдут отражение события, связанные с Фиделем Кастро и Кубой, и противостояние капитализма и коммунизма.

Это будет интересный, опасный и увлекательный проект, но ему пока не дали зелёный свет.
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