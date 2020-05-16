Джош Трэнк и Том Харди возьмутся за мини-сериал о ЦРУ

Джош Трэнк
, снявший «Лицо со шрамом
» с Томом Харди
, вновь поработает с актёром. Вместе новоиспечённые друзья снимут мини-сериал о ЦРУ, уверяет Collider
.
Харди планирует в новом телешоу, находящемся на ранней стадии разработки, сыграть главную роль и выступить в качестве продюсера. По словам Трэнка, зрителям поведают историю формирования ЦРУ, охватывающую десятилетия, начиная с окончания Второй мировой войны, «с точки зрения, которую на самом деле раньше не видели ни в кино, ни на телевидении, а только упоминали в книгах»
. В сериале найдут отражение события, связанные с Фиделем Кастро
и Кубой, и противостояние капитализма и коммунизма.
Это будет интересный, опасный и увлекательный проект, но ему пока не дали зелёный свет.