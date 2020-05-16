Тимоти Олифэнт появится во втором сезоне «Мандалорца»

Тимоти Олифэнт
получил секретную роль во втором сезоне «Мандалорца
», сообщает THR
.
Премьера продолжения ожидается этой осенью. Сериал расскажет о новых странствиях одинокого стрелка-мандалорца. К своим ролям вернутся Педро Паскаль
, Джина Карано
и Джанкарло Эспозито
, а Темуэра Моррисон
, Роcарио Доусон
, Майкл Бин
и Билл Бёрр
сыграют впервые. Известно, что в создании второго сезона приняли участие Роберт Родригес
, Пейтон Рид
и Дэйв Филлони
.
Работа над новыми эпизодами началась через два дня после премьеры шоу, которая состоялась 12 ноября 2019-го на стриминговой платформе Disney+, в день её запуска. Сейчас на ранней стадии разработки находится третий сезон. Его сценарий снова напишет шоураннер сериала Джон Фавро
.