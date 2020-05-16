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Тимоти Олифэнт появится во втором сезоне «Мандалорца»

16 мая
2020 год

Новости кино >>
16 мая 2020
Тимоти Олифэнт получил секретную роль во втором сезоне «Мандалорца», сообщает THR.

Тимоти Олифэнт появится во втором сезоне «Мандалорца»
фото: nordic.ign

Премьера продолжения ожидается этой осенью. Сериал расскажет о новых странствиях одинокого стрелка-мандалорца. К своим ролям вернутся Педро Паскаль, Джина Карано и Джанкарло Эспозито, а Темуэра Моррисон, Роcарио Доусон, Майкл Бин и Билл Бёрр сыграют впервые. Известно, что в создании второго сезона приняли участие Роберт Родригес, Пейтон Рид и Дэйв Филлони.

Работа над новыми эпизодами началась через два дня после премьеры шоу, которая состоялась 12 ноября 2019-го на стриминговой платформе Disney+, в день её запуска. Сейчас на ранней стадии разработки находится третий сезон. Его сценарий снова напишет шоураннер сериала Джон Фавро.
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Тимоти Олифэнт появится во втором сезоне «Мандалорца» фотографии
Тимоти Олифэнт появится во втором сезоне «Мандалорца» фотографии
Тимоти Олифэнт появится во втором сезоне «Мандалорца» фотографии
Тимоти Олифэнт
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