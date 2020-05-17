Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джессика Альба сыграет ветерана войны в триллере Netflix

17 мая
2020 год

Новости кино >>
17 мая 2020
После успеха фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению» Netflix решил производить больше боевиков. Джессика Альба утверждена на главную роль в следующем из них, сообщает Variety.

Джессика Альба сыграет ветерана войны в триллере Netflix
фото: Matt Baron/Shutterstock

Лента «Предупреждение» (Trigger Warning) расскажет историю девушки-ветерана войны с личной травмой. Она получает в наследство бар, который принадлежал ее дедушке и сталкивается с моральной дилеммой после того, как узнает правду о его преждевременной смерти.

Режиссерское кресло заняла Моули Суря, известная по работе над лентой «Марлина, убийца в четырёх актах», которая была показана в рамках «Двухнедельника режиссеров» в Каннах и в 2019-м выдвинута на «Оскар» от Индонезии. Сценарий для боевика написали Джош Олсон («Бэтмен: Рыцарь Готэма») и Джон Бранкато («Женщина-кошка»). Продюссировать ленту будет Бэзил Иваник, работавший над фильмами «Джон Уик 3», «Звезда родилась».
версия для печати
Ссылки по теме
«Я практически перестала есть»: Джессика Альба о том, как избегала внимания мужчин
Джессика Альба и Габриэль Юнион стали «Лучшими в Лос-Анджелесе»
Джессика Альба станет спецагентом в телеспин-оффе «Плохих парней»
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Джессика Альба
фильмы
Джон Уик 3Женщина-кошкаЗвезда родиласьТайлер Рейк: Операция по спасению

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Сувейкэ
16 мая ушёл из жизни актёр Юрий Сувейкэ.
Анатолий Екадомов
15 мая ушёл из жизни актёр Анатолий Екадомов.
Альбина Фёдорова
14 мая ушла из жизни актриса Альбина Фёдорова.

День рождения >>

Дмитрий Барков (II)
Константин Глушков
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Анастасия Крылова
Александр Леньков
Елизавета Никищихина
Денис Парамонов
Екатерина Редникова
Жан Анжело
Жан Габен
Билл Пэкстон
Никки Рид
Зофия Рысювна
Пейдж Турко
Деннис Хоппер
все родившиеся 17 мая >>

Афиша кино >>

Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
4 лица Моны Лизы
исторический фильм
Италия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Дружить по-русски!
комедия
Франция, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
Книга моря
Россия, 2018
Призраки
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен