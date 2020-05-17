Джессика Альба сыграет ветерана войны в триллере Netflix

Лента «Предупреждение» (Trigger Warning) расскажет историю девушки-ветерана войны с личной травмой. Она получает в наследство бар, который принадлежал ее дедушке и сталкивается с моральной дилеммой после того, как узнает правду о его преждевременной смерти.
Режиссерское кресло заняла Моули Суря, известная по работе над лентой «Марлина, убийца в четырёх актах», которая была показана в рамках «Двухнедельника режиссеров» в Каннах и в 2019-м выдвинута на «Оскар» от Индонезии. Сценарий для боевика написали Джош Олсон («Бэтмен: Рыцарь Готэма») и Джон Бранкато («Женщина-кошка»). Продюссировать ленту будет Бэзил Иваник, работавший над фильмами «Джон Уик 3», «Звезда родилась».