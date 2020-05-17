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Билл Скарсгард станет шведским преступником Кларком Олофссоном

17 мая
2020 год

Новости кино >>
17 мая 2020
Звезда хоррора «Оно» Билл Скарсгард сыграет шведского преступника Кларка Олофссона в новом мини-сериале Netflix, сообщает Variety.

Билл Скарсгард станет шведским преступником Кларком Олофссоном
фото: variety.com

Лента «Кларк», состоящая из шести эпизодов, расскажет о жизни Олофссона – от детских лет и до настоящего времени. В основу сюжета ляжет его автобиография. Гангстер начал свою деятельность в 1960-е. Его самым известным преступлением стало участие в ограблении на площади Норрмальмсторг, послужившее источником термина «стокгольмский синдром».

Режиссером ленты выступит шведский режиссер и автор музыкальных клипов Йонас Окерлунд. Он отметил, что это будет «очень жестокая, остроумная и сюрреалистичная биография», исследующая появление и саму суть «стокгольмского синдрома». По словам Скарсгарда, Кларк Олофссон – один из самых ярких жителей Швеции. Актер принял предложение сыграть этого преступника «с восторгом, смешанным с ужасом».
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