Билл Скарсгард станет шведским преступником Кларком Олофссоном

Лента «Кларк», состоящая из шести эпизодов, расскажет о жизни Олофссона – от детских лет и до настоящего времени. В основу сюжета ляжет его автобиография. Гангстер начал свою деятельность в 1960-е. Его самым известным преступлением стало участие в ограблении на площади Норрмальмсторг, послужившее источником термина «стокгольмский синдром».
Режиссером ленты выступит шведский режиссер и автор музыкальных клипов Йонас Окерлунд. Он отметил, что это будет «очень жестокая, остроумная и сюрреалистичная биография», исследующая появление и саму суть «стокгольмского синдрома». По словам Скарсгарда, Кларк Олофссон – один из самых ярких жителей Швеции. Актер принял предложение сыграть этого преступника «с восторгом, смешанным с ужасом».