Сценаристки «Блондинки в законе» займутся ремейком романтической комедии «10»

Оригинальная лента 1979 года с Дадли Муром рассказывает о композиторе, переживающем кризис среднего возраста после того, как его бросает девушка (Джули Эндрюс). Но однажды он встречает женщину своей мечты, которая, к его огорчению, оказалась обрученной. Фильм стал настоящим хитом, заработав в прокате 75 млн долларов, а также был номинирован на «Оскар».
В ремейке, производством которого займется студия Warner Bros., действие перенесется в наши дни. Создатели представят новый взгляд на классическую историю. Продюсировать ленту будет Сью Кролл, работавшая над «Хищными птицами» и «Щеглом». Подробности об актерском составе пока не сообщаются.