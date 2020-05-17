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Сценаристки «Блондинки в законе» займутся ремейком романтической комедии «10»

17 мая
2020 год

Новости кино >>
17 мая 2020
Сценаристки «Блондинки в законе» Карен МакКулла и Кирстен Смит поработают над ремейком романтической комедии «10» режиссера Блэйка Эдвардса («Завтрак у Тиффани»), сообщает Deadline.

Сценаристки «Блондинки в законе» займутся ремейком романтической комедии «10»
фото: tv.apple.com

Оригинальная лента 1979 года с Дадли Муром рассказывает о композиторе, переживающем кризис среднего возраста после того, как его бросает девушка (Джули Эндрюс). Но однажды он встречает женщину своей мечты, которая, к его огорчению, оказалась обрученной. Фильм стал настоящим хитом, заработав в прокате 75 млн долларов, а также был номинирован на «Оскар».

В ремейке, производством которого займется студия Warner Bros., действие перенесется в наши дни. Создатели представят новый взгляд на классическую историю. Продюсировать ленту будет Сью Кролл, работавшая над «Хищными птицами» и «Щеглом». Подробности об актерском составе пока не сообщаются.
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персоны
Дадли МурБлейк ЭдвардсДжули Эндрюс
фильмы
10Блондинка в законеЗавтрак у ТиффаниХищные птицы: Потрясающая история Харли КвиннЩегол

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