Режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк может поставить сериал о религиозных фанатиках

Режиссер «Чернобыля»Йохан Ренк ведет переговоры с Sony Pictures, чтобы выступить в качестве режиссера и продюсера сериала «Девушка А» (Girl A) по одноименному роману Эбигейл Дин, сообщает Variety.
фото: mytalk1071.com
Лента расскажет об успешной женщине-адвокате из Нью-Йорка, которая оказалась героиней новостей, сбежав в детстве из семьи религиозных фанатиков. После смерти матери она обнаруживает, что не может спрятаться от своего прошлого, и должна вновь увидеть родных братьев и сестер.
Подробности об актерском составе пока не сообщаются. Дебютный роман Эбигейл Дин будет опубликован в США и Великобритании в 2021 году. На данный момент она работает юристом в компании Google и пишет свою вторую книгу.