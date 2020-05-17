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Режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк может поставить сериал о религиозных фанатиках

17 мая
2020 год

Новости кино >>
17 мая 2020
Режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк ведет переговоры с Sony Pictures, чтобы выступить в качестве режиссера и продюсера сериала «Девушка А» (Girl A) по одноименному роману Эбигейл Дин, сообщает Variety.

Режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк может поставить сериал о религиозных фанатиках
фото: mytalk1071.com

Лента расскажет об успешной женщине-адвокате из Нью-Йорка, которая оказалась героиней новостей, сбежав в детстве из семьи религиозных фанатиков. После смерти матери она обнаруживает, что не может спрятаться от своего прошлого, и должна вновь увидеть родных братьев и сестер.

Подробности об актерском составе пока не сообщаются. Дебютный роман Эбигейл Дин будет опубликован в США и Великобритании в 2021 году. На данный момент она работает юристом в компании Google и пишет свою вторую книгу.
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