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Расселл Кроу воплотит образ криминального авторитета в ремейке триллера «Пророк»

17 мая
2020 год

Новости кино >>
17 мая 2020
Расселл Кроу сыграет в триллере «Американский сын» (American Son) — ремейке французской ленты «Пророк» режиссера Жака Одиара, сообщает Variety.

Расселл Кроу воплотит образ криминального авторитета в ремейке триллера «Пророк»
фото: thestarsfact.com

По сюжету герой фильма, находясь в тюрьме, попадает под контроль безжалостного бандита (Кроу). Со временем он освобождается из-под его влияния и собирает свою собственную банду, которая стоит в одном ряду с итальянской и русской мафиями. Оригинальная лента, вышедшая в 2009-м, была отмечена гран-при на Каннском фестивале.

Режиссерское кресло займет британский музыкальный продюсер Рэпман, которой привлек внимание Paramount благодаря своему фильму («Темная история»). Актер на главную роль пока не утвержден, студия планирует начать кастинг.
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