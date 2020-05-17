Расселл Кроу воплотит образ криминального авторитета в ремейке триллера «Пророк»

По сюжету герой фильма, находясь в тюрьме, попадает под контроль безжалостного бандита (Кроу). Со временем он освобождается из-под его влияния и собирает свою собственную банду, которая стоит в одном ряду с итальянской и русской мафиями. Оригинальная лента, вышедшая в 2009-м, была отмечена гран-при на Каннском фестивале.
Режиссерское кресло займет британский музыкальный продюсер Рэпман, которой привлек внимание Paramount благодаря своему фильму («Темная история»). Актер на главную роль пока не утвержден, студия планирует начать кастинг.