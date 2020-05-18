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В России заработали автокинотеатры

18 мая
2020 год

Новости кино >>
18 мая 2020
В начале мая в России заработали автокинотеатры, где зрители смотрят фильмы из собственных машин. Именно они запустили отечественный кинопрокат, сообщает РБК.

В России заработали автокинотеатры
фото: yandex.fr

Первым открылся калининградский автокинотеатр «Ночной дозор», а затем сеансы состоялись в новосибирском Skyline Cinema. По данным ЕАИС, в период с 14 по 17 мая лидером проката стала «Зеленая книга», собрав 48,4 тыс. рублей. «Оскароносную» ленту посмотрело 108 человек. На втором месте расположилась «Маленькая мисс Дулиттл», которая заработала в этот уик-энд 26,4 тыс. рублей. В пятерку также вошли мультфильмы «Волшебный лес» и «Тролли. Мировой тур», а также хоррор «Страшные истории для рассказа у костра».

Пока неизвестно, когда кинозалы вновь смогут открыться. Это может произойти только после снятия всех ограничительных мер. Минкультуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу министерства.

В регионах ситуация регулируется местными властями. Ранее стало известно, что кинотеатры Смоленской области смогут возобновить работу, однако спустя три дня их были вынуждены закрыть из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
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