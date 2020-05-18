В России заработали автокинотеатры

Пока неизвестно, когда кинозалы вновь смогут открыться. Это может произойти только после снятия всех ограничительных мер. Минкультуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу министерства.
В регионах ситуация регулируется местными властями. Ранее стало известно, что кинотеатры Смоленской области смогут возобновить работу, однако спустя три дня их были вынуждены закрыть из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.