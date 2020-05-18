В первом международном онлайн-рынке российского аудиовизуального контента примут участие 120 компаний

В первом международном онлайн-рынке российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдет с 8 по 14 июня 2020 года, примут участие 120 отечественных компаний. Большая часть из них находится в Москве, рассказала журналистам гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.
фото: tass.ru
Она также сообщила, что на мероприятие аккредитовалось более 150 зарубежных коллег, в основном – японских. В рамках деловой программы будет представлено пять панелей, посвященных российской и китайской индустриям и съемочному процессу в условиях пандемии, а также международной дистрибуции отечественного контента. Маркова отметила, что Key Buyers Event – это не просто онлайн-каталог проектов, так как в планах предусмотрена культурная программа и даже торжественная церемония открытия. Для участников пройдут трансляции балетов и концертов классической музыки, а российские актеры прочтут национальные сказки. Кроме того, предусмотрена специальная детская программа. Главным лицом кинорынка станет актриса Анна Чиповская.