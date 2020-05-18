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В первом международном онлайн-рынке российского аудиовизуального контента примут участие 120 компаний

18 мая
2020 год

Новости кино >>
18 мая 2020
В первом международном онлайн-рынке российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдет с 8 по 14 июня 2020 года, примут участие 120 отечественных компаний. Большая часть из них находится в Москве, рассказала журналистам гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.

В первом международном онлайн-рынке российского аудиовизуального контента примут участие 120 компаний
фото: tass.ru

Она также сообщила, что на мероприятие аккредитовалось более 150 зарубежных коллег, в основном – японских. В рамках деловой программы будет представлено пять панелей, посвященных российской и китайской индустриям и съемочному процессу в условиях пандемии, а также международной дистрибуции отечественного контента. Маркова отметила, что Key Buyers Event – это не просто онлайн-каталог проектов, так как в планах предусмотрена культурная программа и даже торжественная церемония открытия. Для участников пройдут трансляции балетов и концертов классической музыки, а российские актеры прочтут национальные сказки. Кроме того, предусмотрена специальная детская программа. Главным лицом кинорынка станет актриса Анна Чиповская.

На Key Buyers Event будут представлен такие фильмы как «Фея» Анны Меликян, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Фау. Побег из ада» Тимура Бекмамбетова, «Чернобыль. Бездна» Данилы Козловского, «Стрельцов» Ильи Учителя, «Скажи ей» Александра Молочникова, «Доктор Лиза» Оксаны Карас и другие. В линейку сериалов вошли «Аванпост», «Наследники», «Псих», «Тобол», «Гости из прошлого». Кроме того, в этом году на мероприятии будут три новые секции, посвященные ТВ-форматам, документальным проектам и копродукциям. Организаторы рынка отметили, что весь контент будет защищен с помощью специальной системы водяных знаков.
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персоны
Тимур БекмамбетовОксана КарасДанила КозловскийРената ЛитвиноваАнна МеликянАлександр МолочниковИлья УчительАнна Чиповская
фильмы
АванпостДоктор ЛизаПсихСтрельцовТоболФАУ-2. Побег из адаФеяЧернобыль. Бездна

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