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Федор Бондарчук выпустит документальный фильм о своем отце

18 мая
2020 год

Новости кино >>
18 мая 2020
Федор Бондарчук выпустит документальный фильм о своем отце – Сергее Бондарчуке. Лента приурочена к столетнему юбилею со дня рождения великого режиссера, сообщает Deadline.

Федор Бондарчук выпустит документальный фильм о своем отце
фото: yandex.ru

Режиссерами картины выступили Денис Катаев и Антон Желнов, известный по работе над документальными фильмами «Бродский не поэт», «Бедные люди. Кабаковы», «Сорокин трип». В проекте приняли участие Жан-Люк Годар, продюсер Марта Де Лаурентис и Катарина Кубрик, дочь Стэнли Кубрика. Съемки проходили в России, Франции, Великобритании, Италии и Лос-Анджелесе. Бондарчук отметил, что до начала пандемии команда успела снять 70% материала.

Производством ленты занимается его студия Art Pictures. Проект будет презентован зарубежным дистрибьюторам в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который стартует 8 июня.
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