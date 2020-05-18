Федор Бондарчук выпустит документальный фильм о своем отце

Режиссерами картины выступили Денис Катаев и Антон Желнов, известный по работе над документальными фильмами «Бродский не поэт», «Бедные люди. Кабаковы», «Сорокин трип». В проекте приняли участие Жан-Люк Годар, продюсер Марта Де Лаурентис и Катарина Кубрик, дочь Стэнли Кубрика. Съемки проходили в России, Франции, Великобритании, Италии и Лос-Анджелесе. Бондарчук отметил, что до начала пандемии команда успела снять 70% материала.
Производством ленты занимается его студия Art Pictures. Проект будет презентован зарубежным дистрибьюторам в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который стартует 8 июня.