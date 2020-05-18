Второй сезон «Академии Амбрелла» стартует 31 июля

Стрис-сервис анонсировал выход картины с помощью видео с актерами. Роберт Шиэн, Эллен Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастаньеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Эйдан Галлахер и Джастин Мин повторили танец из первого сезона из своих квартир. В прошлом году сериал вошел в тройку самых успешных релизов Netflix.
Лента является адаптацией серии комиксов, созданной солистом группы My Chemical Romance Джерардом Уэем. Это история о команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приемного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. Землю настигает конец света, но благодаря способности Номера Пять герои успевают вернуться в прошлое. Во втором сезоне они попытаются все исправить и предотвратить апокалипсис.