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Второй сезон «Академии Амбрелла» стартует 31 июля

18 мая
2020 год

Новости кино >>
18 мая 2020
Премьера второго сезона сериала «Академия Амбрелла» состоится 31 июля этого года на Netflix, сообщает Deadline.

Второй сезон «Академии Амбрелла» стартует 31 июля
фото: netflix.com

Стрис-сервис анонсировал выход картины с помощью видео с актерами. Роберт Шиэн, Эллен Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастаньеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Эйдан Галлахер и Джастин Мин повторили танец из первого сезона из своих квартир. В прошлом году сериал вошел в тройку самых успешных релизов Netflix.

Лента является адаптацией серии комиксов, созданной солистом группы My Chemical Romance Джерардом Уэем. Это история о команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приемного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. Землю настигает конец света, но благодаря способности Номера Пять герои успевают вернуться в прошлое. Во втором сезоне они попытаются все исправить и предотвратить апокалипсис.
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