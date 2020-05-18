Не стало французского актера Мишеля Пикколи

Французский актер и режиссер
Мишель Пикколи
ушел из жизни 12 мая в возрасте 94 лет. Как сообщает
The Hollywood Reporter
, сегодня эту информацию подтвердили его родственники.
фото: AP Photo/Thibault Camus
Мишель Пикколи родился 27 декабря 1925 года в Париже в семье музыкантов, выходцев из Италии. Он получил театральное образование в Школе драматического искусства на курсах
Рене Симона
. Впервые он появился на сцене в пьесе
Леонида Леонова «Нашествие»
в 1945-м. В этом же году актер дебютировал в кино в фильме
Кристиана-Жака «Заклинания»
. Затем сыграл в таких лентах как
«Адрес неизвестен» Жана-Поля Ле Шануа
,
«Салемские колдуньи» Раймона Руло
и
«Стукач» Жана-Пьера Мельвиля
. Слава пришла к Пикколи после роли в картине
Жана-Люка Годара «Презрение»
.
В 1966-м французский актер появился в фильме
Луиса Бунюэля «Смерть в этом саду»
, после чего стал любимым артистом великого испанца и снялся у него в
«Дневнике горничной»
,
«Млечном пути»
,
«Скромном обаянии буржуазии»
и
«Призраке свободы»
. С середины 60—х годов Пикколи тщательно выбирал режиссеров и роли. Он сыграл у
Алена Рене
в ленте
«Война окончена»
, у
Жака Деми
в фильме
«Девушки из Рошфора»
и
«Комнате в городе»
, а также у
Луи Маля
в картине
«Атлантик-сити»
. Своего режиссера Пикколи нашел в лице
Клода Соте
. Он снялся у него в целой серии фильмов:
«Мелочи жизни»
,
«Макс и жестянщики»
,
«Сезар и Розали»
,
«Мадо»
и
«Венсан, Франсуа, Поль и другие»
. Всего у актера на счету более 150 ролей.
фото: celebritypictures.wiki
Кроме того, Мишель Пикколи создал собственную компанию, чтобы финансировать проекты молодых мастеров. В 1990-е он сам занял место за камерой, выпустив три полнометражных ленты. В театре Пикколи работал с всемирно известными режиссерами, в числе которых
Жан-Луи Барро
,
Жан Вилар
,
Патрис Шеро
,
Люк Бонди
,
Роберт Уилсон
и
Питер Брук
.