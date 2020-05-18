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Не стало французского актера Мишеля Пикколи

18 мая
2020 год

Новости кино >>
18 мая 2020
Французский актер и режиссер Мишель Пикколи ушел из жизни 12 мая в возрасте 94 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, сегодня эту информацию подтвердили его родственники.

Не стало французского актера Мишеля Пикколи
фото: AP Photo/Thibault Camus

Мишель Пикколи родился 27 декабря 1925 года в Париже в семье музыкантов, выходцев из Италии. Он получил театральное образование в Школе драматического искусства на курсах Рене Симона. Впервые он появился на сцене в пьесе Леонида Леонова «Нашествие» в 1945-м. В этом же году актер дебютировал в кино в фильме Кристиана-Жака «Заклинания». Затем сыграл в таких лентах как «Адрес неизвестен» Жана-Поля Ле Шануа, «Салемские колдуньи» Раймона Руло и «Стукач» Жана-Пьера Мельвиля. Слава пришла к Пикколи после роли в картине Жана-Люка Годара «Презрение».

В 1966-м французский актер появился в фильме Луиса Бунюэля «Смерть в этом саду», после чего стал любимым артистом великого испанца и снялся у него в «Дневнике горничной», «Млечном пути», «Скромном обаянии буржуазии» и «Призраке свободы». С середины 60—х годов Пикколи тщательно выбирал режиссеров и роли. Он сыграл у Алена Рене в ленте «Война окончена», у Жака Деми в фильме «Девушки из Рошфора» и «Комнате в городе», а также у Луи Маля в картине «Атлантик-сити». Своего режиссера Пикколи нашел в лице Клода Соте. Он снялся у него в целой серии фильмов: «Мелочи жизни», «Макс и жестянщики», «Сезар и Розали», «Мадо» и «Венсан, Франсуа, Поль и другие». Всего у актера на счету более 150 ролей.

Не стало французского актера Мишеля Пикколи
фото: celebritypictures.wiki

Кроме того, Мишель Пикколи создал собственную компанию, чтобы финансировать проекты молодых мастеров. В 1990-е он сам занял место за камерой, выпустив три полнометражных ленты. В театре Пикколи работал с всемирно известными режиссерами, в числе которых Жан-Луи Барро, Жан Вилар, Патрис Шеро, Люк Бонди, Роберт Уилсон и Питер Брук.
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