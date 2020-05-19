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Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Харитонова

19 мая
2020 год

Новости кино >>
19 мая 2020
Сегодня, 19 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, популярного советского актёра театра и кино Леонида Харитонова.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Харитонова

Леонид Владимирович родился 19 мая 1930 года в Ленинграде. Его мать работала врачом, а отец — инженером. Ещё в школе занимался в театральном кружке, который вела актриса БДТ Мария Призван-Соколова — благодаря ей стал актёром и его младший брат Виктор. До театрального института успел поучиться на юридическом факультете ЛГУ, где также играл в студенческой театральной студии. В 1954-м окончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ (1954). В 1954-1962 годах и с 1963-го — артист МХАТ имени Горького. В 1962-1963 годах — актёр Театра имени Ленинского Комсомола и театра имени Пушкина.

В кино дебютировал будучи студентом, исполнив в 1954-м главную роль — Бориса Горикова — в «Школе мужества» Мстислава Корчагина и Владимира Басова. Через год прославился на всю страну, впервые представ в незабываемом образе Ивана Бровкина в музыкальной комедии Ивана Лукинского «Солдат Иван Бровкин». К прославившей его роли актёр вернулся в 1958-м, сыграв в продолжении «Иван Бровкин на целине». Пятидесятые стали для Харитонова самыми успешными в его творческой биографии. За десятилетие он воплотил таких примечательных персонажей, как пионервожатый Митя Бурцев («Васёк Трубачёв и его товарищи», «Отряд Трубачёва сражается»), сержант милиции Василий Шанешкин («Улица полна неожиданностей»), Андрей Горяев («Сын»), Андрей Аверин («В добрый час!») и Ефимка («Пусть светит!»).

Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Харитонова
фото: кадр из фильма «Солдат Иван Бровкин»

Начиная с 60-х актёр всё чаще стал появляться на втором плане или в эпизодах. В частности, его можно было увидеть в фильмах «Огонь, вода и... медные трубы», «Вечный зов», «Инкогнито из Петербурга», «Москва слезам не верит», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Суета сует», «Россия молодая», «Там, на неведомых дорожках...» (его последняя главная роль), «Чародеи», «Из жизни начальника уголовного розыска» и «Хорошо сидим!». На большом экране в последний раз появился, снявшись в детском фильме «Посторонним вход разрешён», над которым работали советские и чехословацкие кинематографисты. Всего на счету мастера 42 роли.

Помимо кино и театра, принимал участие в дубляже фильмов и мультфильмов, а также играл в радиоспектаклях. Был женат на актрисах Светлане Харитоновой, Джемме Осмоловской и Евгении Гибовой. Последние годы жизни много болел. Леонида Харитонова не стало от инсульта 20 июня 1987-го. Ему было 57 лет. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Его жизни и творчеству посвящена вторая глава цикла Леонида Филатова «Чтобы помнили».
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В добрый час!Васёк Трубачёв и его товарищиВечный зовИван Бровкин на целинеИз жизни начальника уголовного розыскаИнкогнито из ПетербургаМосква слезам не веритНесколько дней из жизни И.И. ОбломоваОгонь, вода и... медные трубыОтряд Трубачёва сражаетсяПосторонним вход разрешёнПусть светит!Россия молодаяСолдат Иван БровкинСуета суетСынТам, на неведомых дорожках...Улица полна неожиданностейХорошо сидим!ЧародеиЧтобы помнилиШкола мужества

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Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Харитонова фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Харитонова фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Харитонова фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Харитонова фотографии
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