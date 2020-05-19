Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Харитонова

Сегодня, 19 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, популярного советского актёра театра и кино Леонида Харитонова.
Леонид Владимирович родился 19 мая 1930 года в Ленинграде. Его мать работала врачом, а отец — инженером. Ещё в школе занимался в театральном кружке, который вела актриса БДТМария Призван-Соколова — благодаря ей стал актёром и его младший брат Виктор. До театрального института успел поучиться на юридическом факультете ЛГУ, где также играл в студенческой театральной студии. В 1954-м окончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ (1954). В 1954-1962 годах и с 1963-го — артист МХАТ имени Горького. В 1962-1963 годах — актёр Театра имени Ленинского Комсомола и театра имени Пушкина.
Помимо кино и театра, принимал участие в дубляже фильмов и мультфильмов, а также играл в радиоспектаклях. Был женат на актрисах Светлане Харитоновой, Джемме Осмоловской и Евгении Гибовой. Последние годы жизни много болел. Леонида Харитонова не стало от инсульта 20 июня 1987-го. Ему было 57 лет. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Его жизни и творчеству посвящена вторая глава цикла Леонида Филатова «Чтобы помнили».