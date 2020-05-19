Мария Луговая и Михаил Гаврилов стали лётчиками в мелодраме «Журавль в небе»

История охватывает почти два десятилетия – с начала шестидесятых до конца семидесятых. В 1960-е в СССР был создан ряд принципиально новых образцов авиационной техники с существенно возросшими лётно-техническими характеристиками или более широкими эксплуатационными возможностями (так называемое третье поколение реактивной авиации). Именно в это время – расцвета советской авиации – разворачиваются события сериала. Работы по созданию сверхзвукового пассажирского авиалайнера в СССР начались в ОКБ Туполева в начале 1960-х. С 1961-го по 1983-й — время создания первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера, которого называли «Журавль».
Школьница Авиаграда Ася Солнцева (Луговая) встречает свою любовь на городском празднике в честь первого полета человека в космос. Юра Громов (Гаврилов) – покоритель не только женских сердец, но и небесных просторов: он занимается в аэроклубе и мечтает стать лётчиком. Подготовиться к экзаменам Асе помогает сын известного авиаконструктора Спасского Яша (Горенштейн). Он не просто верный товарищ и друг, он считает Асю своей судьбой и искренне любит её. Асино сердце ведёт её вслед за Юрой: она находит работу пионервожатой рядом с частью, где Юра проходит службу, и, несмотря на огромные трудности, поступает вместе с Юрой в лётное училище. Кажется, ничто не может помешать счастью двух любящих сердец. Но обстоятельства складываются по-другому. После сложнейшей северной лётной практики, оставшись с ребёнком на руках, Ася переоценивает отношение Яши Спасского и становится его женой. Их объединяет общая мечта: под руководством отца Яши конструкторское бюро создаёт сверхзвуковой реактивный пассажирский самолёт. На престижной международной выставке пилотируемый Яшей Спасским «Журавль» уходит в смертельное пике…
фото: пресс-служба Первого канала
По словам режиссёра Сергея Комарова, «Журавль в небе» рассказывает «о времени, когда все мечтали о небе, о космосе, о времени, когда полёт Гагарина был личным счастьем практически каждого советского человека. С одной стороны, мы отталкивались от лучших образцов советского кино того периода ("Летят журавли", "Крылья", "Девять дней одного года"), но в то же время наша история рассказана современным языком для современного зрителя. В картине представлена авиационная техника 60-х–70-х годов. Большинство моделей в рабочем виде не сохранились. В фильме необходимо было показать технику в действии – все кадры с взлётом, полётом, посадкой были выполнены полностью с помощью компьютерной графики. Поэтому мы применяли все типы современной компьютерной графики и комбинированной съёмки».
«Мне очень дорога эта картина. Я вложила туда все силы, эмоции. Это история про лётчиков. Моя героиня – маленькая и хрупкая девушка со стальным характером, со стержнем внутри, способная поднять в небо самолёт и сделать что-то невозможное, что не удавалось никому другому, – рассказала о своей роли Мария Луговая. – Ну и конечно, будет история любви. Моя Ася поступает в лётное училище, чтобы всегда быть рядом с любимым, который хочет стать пилотом. А потом она его теряет, зато обретает любовь к полётам. Было непросто, но очень интересно. Когда на меня надели всё обмундирование, необходимое для прыжка с парашютом, вообще устоять не смогла! Я вешу 50 килограммов, а парашют — 25».
фото: пресс-служба Первого канала
По воспоминаниям Ольги Кабо, «команда собралась отличная: тонкий режиссёр, великолепные партнёры — Сергей Пускепалис, Борис Невзоров, Машенька Луговая. И мы вместе погрузились в романтику 70-х, когда всеобщими любимцами были космонавты, а наши герои мечтали сказку сделать былью».
Сериал снимали в Москве в Тимирязевской академии. Для съёмок полётов был задействован Жуковский аэродром. Авиаград и Сибирск – города вымышленные, но в их названиях содержится точный отсыл к подмосковному наукограду и к сибирскому городу, где находится лётное училище. На аэродромы, ставшие съёмочными площадками, доставили настоящие самолёты: «Ан-2», «Як-18», «Ан-12», «Ил-62» и биплан «По-2», в котором поднимается в небо героиня Луговой. Работать в кабинах было сложно из-за тесноты: в «Ту-144» оператор с камерой едва поместился. Ради съёмок Мария Луговая и Михаил Гаврилов научились управлять самолётом. В воздух они его, правда, не поднимали, но освоили несколько базовых приёмов пилотирования. А ещё актёрам удалось потренироваться в гигантской аэродинамической трубе.
фото: пресс-служба Первого канала
Воссоздавая обстановку 1960-х, киногруппа перебралась в Ленинские Горки. Правда, пришлось маскировать в домах современные кондиционеры и пластиковые окна. Историю снимали с сентября по декабрь, но зрители увидят в фильме все времена года. Сначала гонялись за солнцем, потом за снегом, который той зимой выпал очень поздно. Часть летних сцен пришлось снимать в ноябре, в том числе «жаркое» свидание героев на пляже. Чтобы Мария Луговая не дрожала от холода, под летнее платье ей поддели «утепление», а под покрывало положили электрогрелку.