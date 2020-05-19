Фильм Ольги Дибцевой «Добрый день» с Александром Палем доступен онлайн

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Мария Луговая и Михаил Гаврилов стали лётчиками в мелодраме «Журавль в небе»

19 мая

Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Харитонова

Популярного советского актёра, памятного зрителям по роли Ивана Бровкина, нет с нами уже более 30 лет.