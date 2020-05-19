Фильм Ольги Дибцевой «Добрый день» с Александром Палем доступен онлайн

«На съёмках всё, конечно, пошло не так, как мы задумывали. Это были и шок, и стресс для меня, ведь это был мой первый режиссёрский опыт. Пришлось учиться быстро соображать, что именно идёт не так, на ходу что-то исправлять, чтобы всё работало как надо — и режиссура, и актёрская игра, и все технические моменты. Это адреналиновый кайф — я уже подсела и не собираюсь останавливаться. А самым сложным было то, что мы всё организовывали сами. Мы — это я и мой друг режиссёр Илья Аксёнов, он соавтор сценария и очень помогал в подготовке и на площадке. Без него фильм бы не получился. Так вот, у нас не было продюсера, который решил бы все организационные вопросы, чтобы я могла заниматься только творчеством. В итоге я сама заказывала машину со светом, брала в аренду технику, и так далее. Это, конечно, было нервно», — поделилась воспоминаниями Дибцева.
«Добрый день» участвовал во множестве кинофестивалей, включая Канны, «Короче», «Дух огня», «Амурская осень» и другие престижные смотры.