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Фильм Ольги Дибцевой «Добрый день» с Александром Палем доступен онлайн

19 мая
2020 год

Новости кино >>
19 мая 2020
Кино-Театр.Ру совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo представляет онлайн-премьеру короткометражной картины Ольги Дибцевой «Добрый день».



Чёрная комедия повествует о курьере, который идёт отдавать заказ семейной паре и оказывается свидетелем цепи случайных смертей.

Главную роль в фильме играет Александр Паль, а компанию ему составили Ольга Хохлова, Василий Кортуков, Галина Аверьянова, Андрей Харыбин и Павел Сердюк. Паль попал в фильм благодаря Борису Хлебникову, который, по словам режиссёра Ольги Дибцевой, «подсказал его позвать. Он прочитал сценарий и сказал про главного героя — "так это ж Паль, попробуй позвать Паля". Я отправила Саше сценарий — он прочитал, ему понравилось, сказал "давай сделаем". Поговорили, он пришёл и всё сделал в своей неповторимой манере».

Фильм Ольги Дибцевой «Добрый день» с Александром Палем доступен онлайн

«На съёмках всё, конечно, пошло не так, как мы задумывали. Это были и шок, и стресс для меня, ведь это был мой первый режиссёрский опыт. Пришлось учиться быстро соображать, что именно идёт не так, на ходу что-то исправлять, чтобы всё работало как надо — и режиссура, и актёрская игра, и все технические моменты. Это адреналиновый кайф — я уже подсела и не собираюсь останавливаться. А самым сложным было то, что мы всё организовывали сами. Мы — это я и мой друг режиссёр Илья Аксёнов, он соавтор сценария и очень помогал в подготовке и на площадке. Без него фильм бы не получился. Так вот, у нас не было продюсера, который решил бы все организационные вопросы, чтобы я могла заниматься только творчеством. В итоге я сама заказывала машину со светом, брала в аренду технику, и так далее. Это, конечно, было нервно», — поделилась воспоминаниями Дибцева.

«Добрый день» участвовал во множестве кинофестивалей, включая Канны, «Короче», «Дух огня», «Амурская осень» и другие престижные смотры.
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Фильм Ольги Дибцевой «Добрый день» с Александром Палем доступен онлайн фотографии
Фильм Ольги Дибцевой «Добрый день» с Александром Палем доступен онлайн фотографии
Фильм Ольги Дибцевой «Добрый день» с Александром Палем доступен онлайн фотографии
Фильм Ольги Дибцевой «Добрый день» с Александром Палем доступен онлайн фотографии
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