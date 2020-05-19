Премьера «Надежды» с Викторией Исаковой состоится 18 июня

На Start 18 июня состоится премьера оригинального сериала видеосервиса «Надежда», созданного продюсерами и сценаристами «Бывших». В этот день зрители увидят два эпизода сериала, причём первая серия будет доступна бесплатно. Новые эпизоды будут выходить каждый четверг – по две серии в неделю. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
«После сериала "Бывшие" нам очень хотелось перезагрузки и полной смены жанра. Наверное, общее в этих проектах – это наличие сильной роли психолога, который оказывает влияние на героиню», – отметил креативный продюсер и сценарист сериала Эльдар Великорецкий.
Зрителей ожидает 16-серийная история о семье. О семье, в которой есть тайны. По сюжету Надежда ведёт двойную жизнь: заботливая жена и мать, она в то же время хитрый и безжалостный киллер. После 18 лет работы с кровавым ремеслом всё, чего она хочет – отказаться от тёмной стороны своей жизни и посвятить себя семье. Но её руководство такие желания не поддерживает: в юности она, не имея выбора, стала работать на Синдикат, криминальную организацию, возглавляемую военным психиатром – прикованным к инвалидному креслу злым гением в исполнении Алексея Гуськова. Как только Надежда понимает, что Синдикат угрожает её семье, она становится неуловимой. Теперь она ещё сильнее и опаснее, чем когда бы то ни было, и готова абсолютно на всё, чтобы защитить свою семью.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам исполнительницы титульной роли Виктории Исаковой, «это сказка, конечно же. Очень кровавая, мрачная, но сказка. Мне нравится иметь возможность проживать все эти ситуации вместе с персонажем. И конечно, я чувствовала себя суперчеловеком во время съёмок. Меня привлекает в Надежде, что это сложный персонаж, сложновыкроенный, я бы так сказала. Это всегда интересно. Играть такого героя – это истинное удовольствие, ведь нужно искать в себе новое, рефлексировать на неудобные темы. Похожи мы с Надеждой тем, что мы сильные личности, мы чувствуем, думаем, любим, ненавидим… и ещё мы обе хорошо умеем маскироваться».
«Во всех нас чаще всего есть несколько личностей. В нашем сериале мы обращаемся к истории доктора Джекилла и мистера Хайда и проводим некие параллели между персонажами "Надежды" и этим произведением. Почему? Потому что Надежда хочет освободиться, но ей очень трудно принять то, кем она является на самом деле. В героине есть и плохое, и хорошее, и тёмное, и светлое… Принятие себя – это очень тяжело. Это тот конфликт, в котором наша героиня развивается, из которого она пытается вырваться», – рассказала режиссёр Елена Хазанова.
Как признаётся Алексей Гуськов, ему «хотелось поучаствовать в чём-то новом для себя. Кроме того, "Надежда" – это сериал видеосервиса Start, продюсеры которого предложили рассказать историю быстро, динамично, в логике комикса, с яркой сильной героиней, мне это было очень интересно. Все мы знаем, что есть вещи, которые невозможно показать в сериале на центральном канале, но зато они возможны на платформе. Это определённая свобода, и это хорошо. А тема сильных женщин для кинематографа – тема благодарная и интересная, и в последнее время таких фильмов и сериалов появилось немало».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк отметил, что хронометраж каждой серии «Надежды» составляет 25 минут. «Это действительно новый для нас формат. Мы очень хотели динамики, когда за короткое время показывается только самое главное при минимальной рефлексии. Это как гонки на скоростном автомобиле, когда каждая секунда дорога и всегда нужно держать внимание на пределе. За очень короткое время происходит много событий, история обрывается на самом интересном, и мы с нетерпением ждём новой серии», – говорит сооснователь видеосервиса Start.
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