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Алексей Агранович в продолжении сериала «ИП Пирогова» превратился в ресторатора

19 мая
2020 год

Новости кино >>
19 мая 2020
Алексей Агранович присоединился к съёмочной группе нового сезона сериала «ИП Пирогова» телеканала «Супер», представ в качестве владельца ресторанной сети «Бальзак Гурмэ». Согласно пресс-службе канала, герой актёра постепенно проникается к Вере Пироговой не только деловым интересом и даже угощает её собственноручно приготовленным пловом.

«Если честно, я готовлю значительно хуже, чем мой герой. То есть какие-то элементарные вещи сделать могу и не умру от голода, если в холодильнике будут продукты. Но я не тот человек, который любит это дело и посвящает приготовлению пищи какую-то часть своей жизни. Может, придёт позже, а пока на это просто нет времени... С Еленой мы снимались в фильме "О чём говорят мужчины", лично в кадре не встречались, но познакомились и общались какое-то время. Работается нам вместе прекрасно, она профессиональная актриса, замечательная. С чувством юмора, с каким-то характером, за которым, порой, так забавно наблюдать», – рассказал Агранович.

Алексей Агранович в продолжении сериала «ИП Пирогова» превратился в ресторатора
фото: пресс-служба телеканала «Супер»

Самой сложной съёмочной сценой для актёра стал эпизод с поеданием сладкого. Впрочем, как и для самой Елены Подкаминской в прошлых сезонах. По словам Алексея, он сладкое любит, однако его герою «нужно было есть какое-то пирожное, сделанное из мусса. Оно было довольно жирным по своей консистенции, и в реальной жизни я бы мог съесть половину, не больше. Но вот в том количестве, в котором мне пришлось употребить его на съёмках, а, как вы знаете, в кино ты должен одно действие сделать раз десять, это было очень непросто. Наверное, это и был самый сложный момент на съёмках».

«ИП Пирогова» выходит на канале «Супер» с понедельника по четверг в 21.00.
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Алексей Агранович в продолжении сериала «ИП Пирогова» превратился в ресторатора фотографии
Алексей Агранович в продолжении сериала «ИП Пирогова» превратился в ресторатора фотографии
Алексей Агранович в продолжении сериала «ИП Пирогова» превратился в ресторатора фотографии
Алексей Агранович в продолжении сериала «ИП Пирогова» превратился в ресторатора фотографии
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