Ирина Горбачёва, Ирина Носова, Алёна Михайлова и Варвара Шмыкова стали «Чиками»

В онлайн-сервисе more.tv 4 июня состоится эксклюзивная премьера восьмисерийного сериала «Чики», созданного кинокомпаниями «НМГ Студия» и «Марс Медиа» специально для платформы и входящего в линейку more originals. В день премьеры зрители смогут увидеть сразу два первых эпизода, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам в подписке сервиса. Об этом сообщает пресс-служба more.tv.
Оригинальную историю придумал Эдуард Оганесян, ставший автором сценария и режиссёром сериала. «Чики» – зеркало для каждого из нас, «оно отражает не только наши плюсы, но и не самые красивые детали окружающей нас действительности, которые мы часто никак не хотим признавать. В этой действительности живут наши героини, без всякого сомнения имеющие право быть счастливыми».
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
«"Чики" – это самое сложное творческое испытание в моей жизни. Более сложного и интересного процесса у меня до сих пор не было. Для меня это больше, чем просто сериал, здесь много всего сплелось – и дружба, и взаимоотношения, и личный рост. Всё, что происходило с героинями в какой-то степени косвенно касалось всех нас», – рассказала исполнительница роли Жанны Ирина Горбачёва.
Как отметила Варвара Шмыкова, сыгравшая Люду, «это проект, сделанный компанией друзей. Несмотря на все передряги, в которые мы попадали, и все сложности на съёмочной площадке, всё делалось из абсолютной любви и желания, чтобы эта история дошла до зрителя. Это мой первый большой съёмочный опыт, первая экспедиция. Мне безумно повезло с партнёршами, и я бесконечно благодарна нашему режиссёру Эдику Оганесяну, который поверил в нас».
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Алёна Михайлова, воплотившая образ Марины, считает своё появление на съёмочной площадке сериала «чудесною волею судьбы – меня нашёл и пригласил Эдик и предложил одну из главных ролей. Для меня это самый дорогой проект из всех, в которых я пока участвовала. Это были два с половиной месяца невероятной экспедиции. Все жили и работали, как семья. Думаю, "Чики" обязательно понравятся зрителям, потому что это сериал про реальную жизнь, про то, что у всех бывают трудности и про то, как часто вешают ярлыки, хотя ты уже изменился».
«С Эдиком Оганесяном мы очень хорошие друзья. Он предложил поработать вместе над сценарием, поделиться какими-то историями из своей жизни. Такой проект – мечта любой актрисы: сыграть простую, нормальную девчонку, с непростой судьбой, которая борется за свою жизнь и счастье. Я сама из маленького города Северск и в "Чиках" очень много моего личного опыта – моих родителей, подруг, трогательных историй из их реальной жизни. Это мой первый большой проект, и мне трудно было поверить в такой подарок судьбы. Самое главное было – не подвести», – поделилась своими впечатлениями исполнительница роли Светы Ирина Носова.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Эдуард Оганесян является другом и Антона Лапенко, представшего в сериале в качестве Юры. «Мы знакомы ещё со ВГИКа. Он давно приглашал меня в разные проекты, но всё не складывалось. Вот, наконец, всё получилось. Классные девчонки, с кем-то я уже был знаком до съёмок, и атмосфера на площадке сложилась очень теплая, семейная», – говорит актёр.
По словам генерального директора «Марс Медиа» Юлии Ивановой, «Чик» делали два года, «сняли пилотную серию и показали партнёрам на more.tv», после чего сервис заказал полный сезон.
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